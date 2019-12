ONE Championship promovira svoje priredbe predstavljajući svoje borce kao superheroje, što je suprotno načinu na koji se UFC mašinerija bori za tržište

Popularna MMA organizacija s Istoka pod nazivom One ize sebe ima izuzetno uspješnu sezonu u kojoj su uspjeli dovesti nekoliko mega zvijezdi iz UFC-a poput bivšeg dominantnog UFC prvaka Demetriousa Johnsona, borca s karate pedigreom Sagea Nortchutta ili bivšeg dvostrukog prvaka u lakoj kategoriji u Bellator-u, te bivšeg UFC prvaka Eddieja Alvareza.

Četrdesetak odličnih eventa diljem Azije

Održali su četrdesetak odličnih eventa diljem Azije uključujući Indoneziju, Filipine, Tajland, Kinu, Maleziju, Vijetnam, Singapur i Japan. Businessinsider.com u listopadu je pisao kako kompanija One vrijedi milijardu dolara, te kako će otvoreno ući u borbu za tržište s elitnim UFC-om koji, kako ističe One organizacija, koristi mehaniku bijesa, mržnje i nasilja”, što prolazi kod publike, ali Azijci ne žele na takav način participirati u borilačkom svijetu, nego samo plemenitošću, što borilački sport u globalu i je…

ONE Championship promovira svoje priredbe predstavljajući borce kao superheroje

Chatri Sityodtong, 48-godišnji poduzetnik, osnivač i izvršni direktor ONE Championship, rekao je za Business Insider da se njegova kompanija ponosi činjenicom da na rosteru boraca koji imaju negativni imidž, koji su skloni skandalima, već se radi o obiteljskim i prijateljskim ljudima. ONE Championship promovira svoje priredbe predstavljajući svoje borce kao superheroje, što je suprotno načinu na koji se UFC mašinerija i bori na tržištu za primat. Sityodtong kaže da UFC i njegov predsjednik Dana White odlučuju graditi događaje koristeći “lošu krv i nasilje”. To je, kako je i sam rekao, u suprotnosti s tradicijama borilačkih vještina koje su se u Aziji razvijale tijekom 5000 godina.

Viđeno pregršt sjajnih borbi, atraktivnih poteza i brutalnih nokauta

Stoga, u borbama pod otkriljem One organizacije viđeno je pregršt sjajnih borbi, atraktivnih poteza i brutalnih nokauta. Povodom završetka godine One je na svom You Tube kanalu pustio kompilaciju TOP 10 najboljih nokauta u tri dijela.