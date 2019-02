ONA JE NAJSTRAŠNIJA ŽENA NA PLANETU I NE MOŽE NASTUPATI U UFC-U: Teško joj pronalaze protivnice jer je zastrašujuća

View this post on Instagram

#tbt especial. #rizin14 O dia que a campeã de kickboxing que mais me desrespeitou na minha carreira durou 3 minutos. Todos querem falar e ter aquilo que você tem, as pessoas só não querem ter a mesma dedicação e as mesmas dores. antes de falar de mim respeite minha história, que venha a próxima. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #tbt special. # rizin14 The day the !!!!! the kickboxing champion disrespected me in all my career survived 3 minutes. Everyone wants to talk and have what you have, people just do not want to have the same dedication and the same pain. Before you talk about me, respect my story, call to next one plese. #gabigarcia #teamgabigarcia #gabigarcia #rizinff #rizin14 #wmma