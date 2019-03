ON OSTAVLJA PROTIVNIKE U KRVI: UFC se pohvalio svojim elitnim borcem koji melje u oktogonu

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 10:42 01.03.2019

Woodley spada u red najelitnijih UFC boraca

Američkog poznatog velteraša, repera i analitičara Tyrona Woodleya ovog vikenda čeka peta obrana titule UFC prvaka, ovog puta protiv strašnog Nigerijca Kamare Usmana. Do same titule došao je impresivnim pobjedama u najelitnijem svjetskom MMA oktogonu, a jednako je nastavio i kao prvak. UFC je pred ovu borbu odabrao pet najimpresivnijih završnica njegovih borbi te video objavio na svom You Tube kanalu.

Woodley spada u red najelitnijih UFC boraca. Ukupni MMA skor mu je (19-3-1), dok u UFC-u ima devet pobjeda, jednu neodlučenu borbu i dva poraza. Šest od tih devet pobjeda došlo je prekidom, što dovoljno govori o kakvom se borcu radi. Također, u kompilaciji Woodleyjovih završnica i sami možete vidjeti najjače odlike Amerikanca.

Energičnost, brzinu, eksplozivnost i neustrašivost ono je što krasi Woodlleyja. Kad se borio u Strikeforceu dosta se oslanjao u borbama na hrvanje, odnosno parter u cjelini, ali od kad je došao u UFC postao je borac s možda najboljom “one punch knock out” tehnikom, a uz to on serijski melje protivnike. On je borac kojem je potrebno samo malo prostora da protivnika pošalje na pod, a onda tamo borbu i završi.