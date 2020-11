Mirko Cro Cop Filipović ponovno upozorio na veliku prijevaru sa svojim imenom i fake Face profilom

Najbolji hrvatski MMA borac svih vremena, legendarni Mirko Cro Cop Filipović, sinoć se kasno navečer putem društvenih mreža obratio svojim pratiteljima i prijateljima s društvenih mreža. Ponovno zbog iste stvari kao prije nešto malo manje od dva tjedna, kada je upozorio na veliku prijevaru s njegovim imenom i profilom. No, očito tadašnje njegovo upozorenje nije dovoljno odjeknulo, pa su se neki očito uhvatili, nasjeli na prijevaru…

OGLASIO SE MIRKO KASNO SINOĆ I UPOZORIO NA VELIKU PRIJEVARU: Ljudi, čuvajte se ovog; ‘Nemojte nasjesti na jeftine fore’

Fake profil koji nudi bogate novčane nagrade

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Dragi ljudi, zaista sam mislio da nema potrebe reagirati na fake profile poput ovog gdje se nude nekakve nagrade i to od 50 – 90 tisuća eura. To je samo po sebi smiješno i toliko prozirno da sam zaista mislio da je ljudima koji nalete na to kristalno jasno da je riječ o prijevari i da neće nasjesti na to.

A bio sam uvjeren i da nikome živom neće pasti na pamet da šalju na ovakve stranice svoj broj bankovnog računa koji potom bude opelješen, ali sam se prevario i precijenio ljudsku inteligenciju.

Na kraju krajeva, razumijem da su mnogi na žalost doslovno očajni i u teškoj besparici, i da se hvataju za slamku, ali ipak očekivati da će bilo tko ići dijeliti ogromne novce na društvenim mrežama, i to zato jer je neko ‘pogodio’ broj koji je zamućen, je ipak previše.

Da je riječ o samo nekoliko poruka, ja ne bi obraćao pažnju. Ali, kad dnevno primite ogromnu količinu poruka u kojima se ljudi raspituju kako preuzeti ‘svoje osvojene novce’, onda se čovjek zapita pa kud ovaj svijet ide i jel’ moguće da ima toliko ljudi za koje neću reći da su naivni i glupi, već jednostavno nemaju sreće kad razmišljaju.

‘Nadam se da nitko nije pretrpio financijsku štetu’

Ovo sam prijavio i policiji i Facebooku, ali hoće li biti išta od toga, zaista ne znam. Jer, FB obriše jednu ovaku stranicu, a sutra osvane nova. Žao mi je ljudi koji su nasjeli na ovo i nadam se da nitko nije pretrpio financijsku štetu. Pozdrav”, stoji u Mirkovoj objavi.