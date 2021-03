Održano vaganje, fanovi oduševljeni Miočićevim izgledom

U nedjelju ujutro po hrvatskom vremenu, na UFC 260 eventu u UFC Apex-u u Las Vegasu, u glavnoj borbi večeri Stipe Miočić (20-3) po peti puta brani teškaški pojas, drugi put protiv Francisa Ngannoua (15-3), zastrašujućeg udarača, čovjeka kojeg je prije tri godine u Bostonu pobijedio, na UFC 220 eventu.

Stipe Miocic📉 UFC 260 = 106 kg

UFC 252 = 105,7 kg

UFC 241 = 104,5 kg

UFC 226 = 110 kg

UFC 220 = 111,6 kg Francis Ngannou📈 UFC 260 = 119,3 kg

UFC 249 = 118,6 kg

UFC on ESPN 3: 116 kg

UFC on ESPN 1: 117 kg

UFC FN 114: 115 kg

UFC 220 = 119,3 kg 🧐 — Pétur Marinó Jónsson (@petur_marino) March 26, 2021

Ngannou je teži

KOLIKO JE NGANNOU, U BITI, NAPREDOVAO? Stipe Miočić borit će se protiv drugačijeg, nikad opasnijeg Predatora

UFC heavyweight champion @stipemiocic weighed in at 234 pounds for his title defense against Francis Ngannou at #UFC260 ⚖️ pic.twitter.com/7bxys7127n — ESPN MMA (@espnmma) March 26, 2021

He is not cutting any weight — GoQu (@GoQu888) March 26, 2021

U petak poslijepodne održano je i službeno vaganje za ovaj event. Poznati američki borilački portal MMAJunkie javlja kako je prvak teške kategorije Stipe Miočić na vaganju imao 106.14 kg, dok je Francis Ngannou teži. Njemu je vaga pokazala 119.29 kg.

Cormier hvali Stipu

Nakon sat i 20 minuta od početka službenog vaganja, prvi je izašao aktualni teškaški prvak Stipe Miočić, a Daniel Cormier kad je vidio koliko ima kilograma je u prijenosu uživo komentirao kako mu Stipe izgleda lakše i svježije nego u posljednjem meču protiv njega…

Na Twitteru fanovi ističu isto kako Stipe izgleda u dobroj formi. Neki dodaju kako je smršavio a neki kako je ostao isti. Uglavnom, u pravu su oni koji pišu da je smršavio.

Stipe Miocic & Francis Ngannou both hit the scales. The #UFC260 main event is now official ! pic.twitter.com/4B9u59MGSF — MMA Crazy (@MMACrazy) March 26, 2021

Stipe looks in good shape — NavRetired (@BevaliasLove) March 26, 2021

ngannou ke miocic ni 😖 https://t.co/FSZmkJI0FW — Haryis (@harrishakimi) March 26, 2021

Slična kilaža kao i u prijašnjoj borbi u Bostonu

Oba borca su približno sličnu kilažu imala na posljednjim borbama. Zanimljivo je primijetiti da Stipe ima čak pet i pol kilograma manje u odnosu na prvu međusobnu borbu, što bi značilo da će biti brži, odnosno da bi trebao biti brži. Iako, do skidanja kilograma nije došlo namjerno nego slučajno.

🇺🇸 Stipe Miocic : 106 kilos

🇨🇲 Francis Ngannou : 119 kilos ⚖ Les deux combattants officialisent le combat de demain avec un écart de poids conséquent en faveur de Ngannou #UFC260 #RMCUFC pic.twitter.com/xrEk9rpoJ2 — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) March 26, 2021

Naime, Cormier ga je u UFC Embeddedu, četvrtoj epizodi vloga koji prate borce prije borbe, upitao je li to namjerno.

“Ne, jednostavno je tako došlo. Nisam htio skidati kilograme iz nekog posebnog razloga, to je došlo kao posljedica treninga”, odgovorio je aktualni prvak.

“Miočić udara jednako jako kao Francis, vjerujte mi”, komentirao je Daniel Cormier u UFC-ovom studiju.