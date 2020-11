Foto: Screenshot: You Tube

‘Filipu je vaga pokazala 110 kilograma, a Bookeru 112.4 kilograma’

Najbolji hrvatski profesionalni boksač i vlasnik internacionalnog WBC teškaškog pojasa Filip Hrgović i Rydell Booker odradili su jučer vaganje prije međusobnog meča na Floridi, koji je na rasporedu u noći sa subote na nedjelju.

RTL prenosi Hrgovićevu borbu protiv Bookera

Prijenos meča između Hrgovića i Bookera u noći sa subote na nedjelju, točnije u 3 sata i 45 minuta, će biti na RTL-u uz komentatore Filipa Brkića i Željka Mavrovića. Repriza borbe je u nedjelju u 14:15, također na RTL-u. Također, borbu Hrge i Bookera moći ćete u tekstualnom prijenosu UŽIVO pratiti na portalu Net.hr.

Inače, Hrgović je došao na vaganje u novom crnom dresu hrvatske nogometne reprezentacije, a na leđima je pisao njegov nadimak “El Animal.” Filipu je vaga pokazala 110 kilograma, a Bookeru 112.4 kilograma…

‘Nisam došao ovdje biti Bookerov prijatelj, namjeravam ga završiti’

“Nisam došao ovdje biti Bookerov prijatelj, namjeravam ga završiti. Vidjet ćete sjajnu izvedbu sutra prije nokauta jer ga trebam nadboksati. Neću ga samo nokautirati, pokazat ću svoju boksačku vještinu”, najavio je Hrgović i dodao:

“Želim doći do vrha, želim postati prvak. Kojim putem? Nitko ne zna, na mom menadžeru i promotoru ostaje da mi pronađu najbolje u diviziji. Osjećam da sam spreman za sve.”

Hrga je govorio i o svom kampu na Floridi, u kojem se sprema za mečeve…

‘Uvijek naporno treniram s Pedrom Diazom’

“Pripreme u kampu na Floridi uvijek su dobre, uvijek naporno treniram s Pedrom Diazom. Tu je prisutno puno discipline, on je jako dobar za moj napredak i totalno se kužimo. Ma sve je savršeno. Iskreno se nadam da ću pobijediti, jedva čekam borbu”, izjavio je Hrgović čije riječi BoxingScene.

“Želim pobijediti u svim svojim borbama i doći do šanse za borbu za svjetsku titulu. To je moj cilj, postati prvi Hrvat s pojasom prvaka svijeta u teškoj kategoriji. Najbolji sam i bit ću novi prvak. Siguran sam u to. Imam spremljenu taktiku za bilo koje od velikih imena, naporno radim kako bi ih prebio”, govori Hrgović.

Nisse Sauerland: ‘Senzacionalan je. Lagan je na nogama, težak u rukama’

Hrgovića je pohvalio i njegov promotor Nisse Sauerland.

“Senzacionalan je. Lagan je na nogama, težak u rukama i kada iskombinirate njegovo srce i boksačku inteligenciju, imate budućeg prvaka. Vjerujemo da će ponovno impresionirati u subotu i samo je pitanje vremena kada će krenuti po najveće nagrade.”