OKRŠAJ MIOČIĆA I CORMIERA BIT ĆE POVIJESNI TRENUTAK ZA UFC: Odlučili su spojiti ono što je bilo nespojivo! ‘To je borba mog života’

Cormier se priprema za nešto što smatra svojim najvećim danom u borilačkoj karijeri

Aktualni UFC prvak u poluteškoj diviziji, veliki MMA borac Daniel Cormier, 7. srpnja, na UFC 226 eventu, ući će u kavez i odmjeriti snagu i znanje s najvećim UFC teškašem svih vremena, Stipom Miočićem. Bit će to povijesni trenutak za najugledniju svjetsku MMA promociju, koja se pokušava izvući iz ozbiljnih financijskih poteškoća u obliku pada prodaje pay-per-viewa.

Upravo zbog toga, čelnici organizacije i samo formalni predsjednik Dana White odlučili su spojiti ono što je do sad bilo nespojivo i tako unovčiti marketinšku isplativost Stipe Miočića koji itekako marketinški vrijedi, koji je itekako financijski isplativ. Isto vrijedi i za Cormiera koji spada u red najpopularnijih MMA prvaka, koji ovaj sport ima u današnje vrijeme.





Kako bilo, Cormier se priprema za nešto što smatra svojim najvećim danom u borilačkoj karijeri i prilikom za ulazak u povijest. Jer, itekako dobro zna što bi značila pobjeda i situacija u kojoj odjednom drži dva najvrjednija pojasa u svijetu slobodne borbe…

“To je svakako najveća borba mog života. Najveća borba u kojoj sam ikad bio, a igrao sam glavne uloge u nekim od najvećih borbi u UFC povijesti. Gledajte, bio sam na UFC 182, bio sam veliki dio UFC 200, trebao sam ga predvoditi, a onda sam predvodio UFC 214. Sretan sam i ponosan što sam mogao biti dio povijesti ovog sporta”, prokomentirao je Daniel Cormier, čije riječi prenosi Fight Site.

Cormier je rekao kako će njegova karijera trajati još godinu dana te da za to vrijeme namjerava odraditi dvije ili tri borbe. I to je zapravo jedan od glavnih razloga zašto je prihvatio ovaj izazov. Svakako ima priliku otići kao prvi u povijesti koji je napravio tako nešto i to mu je zapravo najveća motivacija. Ostaviti tako nešto iza svog imena, ostaviti tako nešto svojoj obitelji.

“Ne dolaziš često u ovakve prilike, one su zapravo rijetkost, prilika za napraviti nešto nevjerojatno veliko, nešto povijesno. Imam priliku postići nešto što će zauvijek ostati iza mene kada odlučim prestati s ovim”, zaključio je Cormier.