Sve je spremno za jaki i zvučni UFC 260 event u UFC Apex-u u Las Vegasu, koji se održava u noći sa subote na nedjelju po hrvatskom vremenu, a na kojem će u glavnoj borbi večeri snage odmjeriti, po drugi put, američko-hrvatski borac Stipe Miočić (20-3) u obrani svog pojasa u teškoj kategoriji protiv Francisa Ngannoua (15-3).

Stipe Miocic weighed in at 234 lbs today and Francic Ngannou weighed in 29 pounds heavier at 263 lbs.

Stipe Miocic weighed in at 234 lbs today and Francic Ngannou weighed in 29 pounds heavier at 263 lbs.

How will these weights come into play in tomorrow night's heavyweight title rematch?

