Dagestanac i Irac završili su svoju borbu teškom tučnjavom izvan oktogona, zaradili su tad obojica suspenzije, ali Conor je pokazao da je gospodin kad je Habibu umro otac

Uspavao je Gaethjea, oprostio se i otišao u povijest. Veliki Dagestanac Habib Nurmagomedov (29-0) obranio je titulu u lakoj kategoriji pobijedivši Justina Gaethjea gušenjem u drugoj rundi i potvrdio ono što smo svi nagađali, ali se nekako nadali da se neće dogoditi. Da ide u mirovinu.

Nakon što je ugušio Justina Gaethjea u Abu Dhabiju na UFC 254 eventu u subotu navečer po hrvatskom vremenu, briznuo je u plač zbog svoga oca, koji je preminuo u srpnju ove godine nakon komplikacija sa srcem. Abdulmanap Nurmagomedov (57), koji je bio svjetski poznati trener mješovitih borilačkih vještina a koji je izgradio Habiba u nepobjedivog borca, stroj za pobjede i prekide, pretrpio je srčani udar nakon što mu je dijagnosticiran koronavirus.

HABIBOV POSLJEDNJI PLES U UFC-U: Neporažen odlazi u vječnost; ‘Ne vraćam se u kavez bez svog oca’

Umro od korone

Nakon hitne operacije stavljen je u induciranu komu, a liječnici su njegovo stanje opisali “ozbiljno, ali stabilno”. Nažalost, ipak je izgubio bitku s bolešću u Moskvi. Teško je Habib trenirao bez njega. Nije za njega to bilo to, iako je stisnuo zube i odradio ovu borbu sjajno, nepogrešivo, za svog oca.

Bog mi je dao sve i hvala mu na tome, Bog je velik! Hvala ovim momcima sa mnom! Dugujem toliko svojem timu. Sad, danas, želim reći kako je ovo bila moja zadnja borba, ma nema šanse da se vratim bez svog oca. Pričao sam s majkom tri dana kad se ovo dogovaralo, obećao sam joj je ovo moja zadnja borba i ona je to i bila. Ja kad dam riječ, onda je to to, toga se držim. Ona ne želi da se više borim bez oca i za mene je to svetinja. Tražim od UFC-a samo jedno: Stavite me na broj 1 ‘Pound for Pound‘ rankinga, to sam zaslužio na kraju svega! Hvala svima! Hvala Justine, izvrstan si borac, dobro si se i hrabro borio. Nikad ne znaš što će se dogoditi sutra, znam kako si dobar čovjek”; rekao je Habib pa zaključio:

“Ovo je bio san mog oca. Što drugo? Protiv koga da se borim? Ugušio sam i Conora, to je to”, rekao je Habib, predao mikrofon i otišao u povijest.

Conorova poruka

Ubrzo su uslijedile reakcije. Borilački svijet oprašta se od Habibove velike karijere, a jedna od najzanimljivijih reakcija sigurno je ona Conora McGregora, irskog MMA borca koji ima s Habibom dosta ružnu povijest u oktogonu.

Dagestanac i Irac završili su svoju borbu teškom tučnjavom izvan oktogona, zaradili su tad obojica suspenzije, ali Conor je pokazao da je gospodin kad je Habibu umro otac. Poslao mu je utješnu poruku i tu se moglo vidjeti da je svaka zavada među njima gotova. Evo što je napisao povodom njegovog umirovljenja.

“Odličan nastup. Ja ću nastaviti. Poštovanje i iskrenu sućut šaljem još jednom tebi i tvojoj obitelji. Obitelj McGregor.”