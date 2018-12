NURMAGOMEDOV ODBIO BORBU PROTIV MCGREGORA: ‘Što još, dragi hejteri, želite? Gdje ste sada? Želite se boriti? Može, ali…’

Nurmagomedov i McGregor borili su se u listopadu, a meč je otišao na stranu dagestanskog borca

Abdulmanap Nurmagomedov, otac i trener UFC-ova prvaka lake kategorije Habiba Nurmagomedova, tvrdi da je njegovom sinu ponuđeno 15 milijuna dolara za uzvratni meč protiv Conora McGregora, ali i da je to ponuda koja će morati biti duplicirana žele li organizatori borbe da se ona uistinu i dogodi.

Nurmagomedov i McGregor borili su se u listopadu, a meč je otišao na stranu dagestanskog borca koji je pobjedom naplatio sve uvrede koje mu je Irac nanio prije meča, ali i napravio kraval poslije same borbe ulaženjem u publiku i tučnjavom s dijelom McGregorova tima.

Jedna borba u Rusiji

Nurmagomedov kaže da mu je oduvijek bio san organizirati makar i jednu borbu u Rusiji, a što se suparnika tiče on može biti bilo tko, bilo kada i bilo gdje. Traži od UFC-a da to omogući njegovom sinu, tvrdi da će se za to boriti.

“Borili smo se jedanaest puta u UFC-u i ostvarili svih jedanaest pobjeda. Bili smo omalovažavani, no sve smo to naplatili pobjedom u borbi protiv McGregora. Pošteno. A borba se odvijala prema scenariju kakvog smo najavili. Što još, dragi mrzitelji, želite? Gdje ste sada? Želite se boriti? Može, 30 milijuna dolara i tu smo”, prenosi Russia Today riječi Abdulmanapa Nurmagomedova.

Cijena – 30 milijuna dolara

Upitan da pojasni kome su ove riječi upućene, Nurmagomedov stariji je kazao:

“McGregoru. Ponudili su nam 15 milijuna za revanš s njime. Ali zašto? Trideset, dečki, trideset. Postoje momci koji zavređuju borbu i čekaju Habiba. Trebamo ih poštivati kao borce i razmisliti o njima. Ferguson zaslužuje priliku. No, želimo li privući navijače, zaraditi novac, onda idemo napraviti spektakl. Može to biti i Diaz, na nama je da se pripremimo i pobijedimo. Na promociji je, pak, da se primi slaganja novog ugovora, a on mora ići u smjeru naših želja. Bilo tko, bilo kada, bilo gdje. Nevažno je bude li ta borba bila u Moskvi, Sočiju, Sankt-Peterburgu, Jekaterinburgu. Sve može.”