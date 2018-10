NURMAGOMEDOV JE SIGURAN: ‘Mozak mi dobro radi, nisam primio puno udaraca i znam da je McGregorov napad na autobus režirao UFC’

Nije ovo njegova nova teorija, govorio je o tome i ranije

Novi vladar UFC-ove lake kategorije Habib Nurmagomedov deset je dana udaljen od saznanja hoće li i na koliko dugo biti suspendiran nakon što je poslije borbe za naslov u kojoj je pobijedio Conora McGregora napravio kraval u dvorani započinjanjem šakačkom obračuna sa dijelom tima irskog borca.

Korijen svega je dublji i njegova glad za osvetom dulja je od minuta koje je proveo u borbi u ringu. Vrijeđanje koje je trpio od McGregora i njegova tima trajale su dugo, a dio svega je i krvavi uvod u borbu u kojem je Irac prije nekoliko mjeseci napao autobus u kojem se Nurmagomedov nalazio. No, siguran je u svoje razmišljanje prvak, nije taj napad bio baš tako slučajan kako se prikazuje u javnosti.

Pitanja bez odgovora

“Vrijeđa me to što je ‘hype’ za ovu borbu bio temeljen na priči da je on mene napao, a ja nisam izašao iz autobusa. U svim drugim situacijama sam bio sa svojih 20-ak ljudi, ali za taj medijski dan sam dobio upute da idem sam, no u konačnici mi je dopušteno da povedem samo menadžera i jednog člana tima. Kada pogledam unatrag tu ima puno pitanja na koje nemam odgovore. Jesu li sve to namjerno učinili? Moje je mišljenje da je napad na autobus bio organiziran uz pomoć UFC-a. Ne mogu ih optuživati sa stopostotnom sigurnošću, ali bih rekao da sam 70 posto uvjeren u to. Tada sam htio izaći van i to su u svojim intervjuima potvrdili svi borci i menadžeri iz autobusa”, prenosi Fightsite riječi prvaka koji je takvo što i ranije govorio.

Znao kamo treba doći

“Sve se dogodilo unutar maksimalno dvije minute. On je tamo stigao sa svojim kamerama i PR ekipom. Postoji tu još jedna bitna činjenica – Barclays Centar je jako velika arena, dvorana za 20 tisuća ljudi, ali on je točno znao gdje se nalazimo. Kako? I kako je ušao s grupom od 20, 30 ljudi? Ma dajte… McGregor nije imao ništa s tim danom, ali je doveden do lifta koji je vodio do mjesta s autobusom? Ja sam sportaš, ali sam i dobro educiran. Moj mozak radi poprilično dobro nakon 15 godina koliko se bavim borbom. Nisam u tom razdoblju primio puno udaraca u glavu, tako da još uvijek imam mozak”, poručio je Nurmagomedov.