NURMAGOMEDOV IZNENADIO ODABIROM SLJEDEĆEG SUPARNIKA: ‘To je najbolja opcija i ono što navijači žele’

Habib Nurmagomedov je nositelj pojasa prvaka UFC-ove lake kategorije

Dagestanski MMA borac i prvak lake UFC-ove kategorije Habib Nurmagomedov spreman je za novu borbu. I dok se navijači nadaju uzvratu protiv Conora McGregora, čini se da neporaženi (27 pobjeda u 27 mečeva) borac na pameti ima nešto drugo.

Nurmagomedov je tijekom konferencije za medije održane u ponedjeljak u Moskvi govorio o onome što mu budućnost donosi, a pritom sasvim jasno kazao da je borba kojoj se nada ona protiv nikad poraženog boksačkog asa Floyda Mayweathera.

Najbolji izbor

Američki 41-godišnji boksač nikad u karijeri nije osjetio gorčinu poraza, a jubilarnu 50. pobjedu ostvario je protiv borca kojeg je Nurmagomedov riješio u svojoj posljednjoj borbi. Conor Mcgregor poveznica je između njih dvojice.

McGregora je Mayweather svladao prekidom u desetoj rundi boksačkog meča, a Nurmagomedov gušenjem u četvrtoj prošloga mjeseca kada je obranio pojas prvaka. Potom, ne treba zaboraviti, i napravio kraval u dvorani nakon što je prekočio ogradu, sjurio se u publiku i djelio svoju pravdu po timu svom suparnika koji se, pak, na jednak način obračunavao sa njegovim istomišljenicima.

“U smislu naslijeđa, novca i natjecatanja borba protiv Mayweathera bila bi zanimljivija od one protiv Tonyja Fergusona. Zašto ljudi plaćaju pay-per-view prijenose Mayweatherovih borbi? Jer on pobjeđuje. Nikad nije izgubio. U 50 mečeva ima isto toliko pobjeda. Neki navijaju za njega, neki protiv njega. To bi bilo zanimljivo. Dvojica neporaženih boraca. Bilo bi baš zanimljivo vidjeti tko bi pobijedio”, kazao je Nurmagomedov, a prenosi Russia Today, stavljajući u naslov njegovu izjavu da je to ono što navijači žele.

Jedan kralj u džungli

O ovoj se borbi, podsjeća izvor, priča otkako je 30-godišnjak slavio u meču protiv McGregora i nakon njega prozvao američkog boksača kazavši da ‘u džungli može biti samo jedan kralj’.

Mayweather je rekao da bi se sa Nurmagomedovim ogledao jedino u borbi po boksačkim pravilima, što je ovaj i spreman prihvatiti. Kao mjesto održavanja borbe Nurmagomedov je naveo moskovski stadion Lužnjiki koji prima 80,000 ljudi.