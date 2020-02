NOVI SKANDAL U HR SPORTU: Teško je povjerovati u ovako nešto; ‘To se nikad prije nije dogodilo. Razočaran sam i šokiran, ne mogu doći k sebi’

Imamo li novi slučaj u hrvatskom sportu ili je sve regularno i pošteno?

Predsjednik Hrvatskog boksačkog saveza Bono Bošnjak pogođen je odnosom HOO-a prema Savezu i njemu osobno, toliko da nakon 6 godina čelnog mjesta u HBS-u razmišlja o podnošenju ostavke na funkciju, a najavio je i vraćanje najveće državne nagrade za sport “Franjo Bučar” koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u državi…

HBS razočaran odnosom HOO-a prema njima

Posljedica je to, kako nam je i sam Bošnjak to rekao, poteza krovne organizacije hrvatskog sporta prema boksačima koji imaju namjeru nastupiti na nadolazećim europskim kvalifikacijama za OI u Londonu u ožujku, kao na onim svibanjskim svjetskim u Parizu. Hrvatski olimpijski odbor je baš prošli tjedan, u petak 31. siječnja, odaslao cirkularnu poruku elektronske pošte svim nacionalnim sportskim savezima u zemlji, u kojima ih jasno izvješćuju da će HOO platiti troškove priprema, putovanja, smještaja i slično svim sportašima 1. i 2. kategorije koji se bore za mjesto na OI u Tokiju.

HOO će, tako, snositi trošak priprema, putovanja i smještaja samo za četvoricu boksača 1. kategorije, znači za Filipa Hrgovića koji ima osvojenu bronca s OI 2016., najboljeg amaterskog superteškaša u Hrvatskoj Marka Miluna i Tonija Filipija, jednog od naših najboljih teškaša, inače brončanog s EP-a 2019., te priznatog Damira Plantića, brončanog s EP-a 2018. i novog teškaškog prvaka Hrvatske na nedavno održanom PH u Zagrebu, koji je do te titule došao vrlo pametnim boksom u finalu protiv Zvonimira Rebolja. I to je u redu, navedena boksačka imena to su u potpunosti zaslužila.

Postoji još boksačica i boksača koji imaju namjeru nastupiti u kvalifikacijama za OI

No, postoji još boksačica i boksača koji imaju namjeru nastupiti u kvalifikacijama i koji bi trebali imati isti status, kao i spomenuti. To su najbolja hrvatska profesionalna boksačica Ivana Habazin, koja je najavila da će ići na kvalifikacije jer joj je želja nastupiti na OI u Tokiju, kao i Marija Malenica, mlađi Damirov brat Luka Plantić, talentirani mladi boksači BK Leonardo Mladen Sobjeslavski i Erik Pijetraj, kao i Marko Zeljko. No, oni to mogu učiniti samo o trošku Hrvatskog boksačkog saveza i njihovih sponzora, ne i o trošku HOO-a. I tu je nastao problem…

“Žalosno je da HOO osam mjeseci prije OI mijenjaju pravila i pravilnik i na kraju taj pravilnik nigdje nisu objavili, nisu izvjestili da su ga promijenili, potvrdili, donijeli, ma ništa, nego smo mi to slučajno saznali. To nije korektno od njih. Što se tiče kategorizacije borilačkih sportova, boksači su toliko nisko pali da se niti blizu ne mogu uspoređivati s povlaštenim kategorijama u kojoj su karate, judo itd… Bok je poseban sport u kojem pucaju vilice, ispadaju zubi. Jedan Luka Plantić koji je viceprvak svijeta, koji je prvak Europe, koji je treći na Olimpijskim igrama mladih, koji je nedavno bio prvak Balkana, oni jednom takvom boksaču koji je dao život i zdravlje za boks, ne žele financirati troškove priprema, putovanja, smještaja i sličnog”, kazao nam je u uvodu razgovora emotivni Bono Bošnjak i u potpunosti nam se otvorio. Istresao je Bono sve što mu je na duši u razgovoru s nama.

‘Što je previše, previše je. Dosta mi je toga’

“Što je previše, previše je. Dosta mi je takvog odnosa njih prema meni, prema HBS-u, boksu kao sportu, sad ću vam sve reći, ne mogu više to trpjeti. Toliko sam razočaran da ne mogu doći sebi. Razgovarao sam sa Šegotom, ali odluka je već donešena u prosincu, ali nigdje nije objavljena, što je još tragičnije. Znači, nigdje na službenim web stranicama HOO-a to nije objavljeno. Oni su to objasnili na način da su izglasali novi pravilnik, ali kako nažalost njihova djelatnica to nije objavila na web stranici HOO-a. Priznaju oni tu svoj propust. Boksači su najviše zakinuti, u svakom obliku, a posebno što se tiče kategorizacije. Naši boksači mogu ići na tri ili pet turnira, a judaši na osam ili devet, i to lakših turnira.

Grand Prix se u boksu ne priznaje, ali u judu ili karateu se priznaje. Boksači su strašno zakinuti i mi u HBS-u imamo velikih problema zbog toga. Pozive od klubova, trenera, roditelja, ujaka, tetaka, pa nam čak dolaze i odvjetnici, koji nastupaju pojedine boksačke u našem savezu i vrše pritisak na nas, a mi ništa nismo krivi. Trpimo jedan duži period teror nad HBS-om od strane HOO-a. Jer, oni već jedan duži period prave od HBS-a slučaj, problem… Umiješali su se tako, po nikakvom pravilniku, statutu ili zakonu, i htjeli da pola plaće od Leonarda Pijetraja daju treneru Filipa Hrgovića. To je isto bio jedan veliki skandal. Nakon toga, predsjednik HOO-a Zlatko Mateša istupa i govori da je Hrgović jedini evidentni kandidat za OI i on može i mora ići, i to je kraj priče”, objašnjava nam u jednom dahu Bono Bošnjak, koji se čudi zašto onda postoji HBS, zašto uopće postoji Prvenstvo Hrvatske u boksu…

‘To se nikad u povijesti hrvatskog sporta nikad dogodilo’

“To se nikad u povijesti hrvatskog sporta nije dogodilo, da osam mjeseci prije oni donesu odluku koju ne objave. Nema riječi… Ja sam možda crna vrana iz toga razloga što sam se jedini usudio progovoriti o tome, a to znaju mnogi drugi sportovi. Da bi bio ispoštovan prema HOO-u, moraš imati nekoga tko radi unutar HOO-a, kao što imaju drugi sportovi. Od juda, taekwondoa itd… Za boksače se nema tko boriti, a postigli smo takve rezultate u posljednjih 6 godina da se ja sam sebi čudim. Što smo sve napravili, koje smo medalje osvojili, pa da mi je to netko kazao prije 6 godina, ne bi mu vjerovao, poslao bi ga u ludnicu. Najžalosnije u čitavoj ovoj priči što su u HOO-u odbili financiranje, ali su uopće odbijali potpisati širu listu za one koji oni neće financirati. Nisu ni to htjeli potpisati, ali su na kraju potpisali, u stilu ajde mogu ići na kvalifikacije, ali ih onda vi financirajte, mi nećemo’… Oni su za ovu godinu dobili za hrvatski sport ukupno 26 milijuna kuna na raspolaganje više u odnosu na prošlu godinu, a oni su to uskratili sportašima, pogotovo najtežem sportu kao što je boks”, govori nam Bono Bošnjak koga smo nakon svega što smo čuli, pitali jedno: Što sad?

‘HBS priprema sredstva, traži od prijatelja, od sponzora, da bi poslao sve naše boksače na kvalifikacije’

“HBS priprema sredstva, traži od prijatelja, od sponzora, da bi poslao sve naše boksače na kvalifikacije za OI i iz toga razloga ne želim da me nitko sanja, da se govori da ja mladim boksačima uskraćujem njihov olimpijski san, da im ga oduzimam. Slažem se, može se odluka u HOO-u donijeti, može doći do promjene, ali u pravo vrijeme, a ne osam mjeseci prije. Može se odluka izglasati, slažem se i za to, ali ne slažem se da se odluka ne objavi nigdje i da nitko za to ne zna. Mi smo tražili od našeg olimpijskog odbora, s obzirom da smo morali platiti polovicu sredstava, ali nismo dobili ništa. No, HBS je, zahvaljujući svojim prijateljima i sponzorima, uplatio pola sredstava, konkretno se radi negdje o cifri od oko 30 000 funti. Dakle, mi smo volonteri u Savezu, ja sam volonter, a oni u HOO-u svi rade, dobivaju za to plaće, i trebali bi nam služiti, pomoći… A ne da od nas, pogotovo od HBS-a, da prave slučaj u posljednjih 3-4 godine, a hrvatski boksači za to su vrijeme pod HBS-om postigli iznimne rezultate”, razočarano nam priča Bono Bošnjak i za kraj zaključuje:

‘U HOO-u su jasno rekli da oni neće financirati sve boksače’

“U HOO-u su jasno rekli da oni neće financirati sve boksače, kako mi možemo poslati 30 boksača na kvalifikacije, ali oni su u takvom položaju da mogu to raditi, tako se postaviti, ponašati… Zato razmišljam o ostavci, to nije sporno. Potrošio sam se i fizički, i psihički, i emotivno, i financijski… Imam termin u ministarstvu sporta. gdje sam najavio da ću vratiti nagradu ‘Franjo Bučar’. Zato što sam toliko povrijeđen da sam u šoku. I pod velikim sam pritiskom. Svi mene zovu, vuku za rukav za svoje boksače. Nema riječi o toj čitavoj priči, toliki je pritisak na mene da ne znam što ću. Sad je problem opet prebačen iz HOO-a na HBS. Mi smo krivi uvijek i za sve, dežurni krivci”.

Naravno, odlučili smo porazgovarati i s drugom stranom, pa smo zvali Damiru Šegoti, pomoćnika za olimpijski program u HOO-u, koji nam je na navedeno kazao sljedeće:

Damir Šegota: ‘HBS je trebao sam od svog predstavnika biti obaviješten o tome, ali nitko to niti od njih nije napravio’

“Dana 19. prosinca skupština HOO-a donijela je odluku na prijedlog vijeća da isključivo sportaši prve i druge kategorije imaju pravo na financiranje od strane, ajde neću reći države nego poreznih obveznika, dali kroz redovni, dali kroz olimpijski program. Iz olimpijskog programa se definiraju kvalifikacije i mi smo definirali da 1. i 2. kategorija ima pravo, temeljem navedene odluke skupštine HOO-a od spomenutog datuma 2019., na finaciranje od strane HOO-a. Materijale i sve je dobio predstavnik hrvatskog boksa u skupštini i ti materijali, kad je to usvojeno, doduše nisu objavljeni odmah nego nakon Nove godine nego negdje sad 21-22. siječnja, nažalost nakon ovog svega što je ispalo, su objavljeni na našem webu. Ali, HBS je trebao sam od svog predstavnika biti obaviješten o tome, ali nitko to niti od njih nije napravio, ne mislim namjerno nego su očigledno i oni malo predvidjeli situaciju, pa je onda došlo do cirkusa”, istaknuo je Damir Šegota i nastavio:

‘Mi ne onemogućavamo bilo kome da ode na kvalifikacije i u konačnici i na OI, samo…’

“Ono što se pojavljuje u medijima, neke insinuacije da smo mi zabranili nastup sportašima na Igrama, nije točno. Znači, nacionalni olimpijski odbor, ne samo u Hrvatskoj nego svi ostali, potpisuju liste sportaša koji idu na kvalifikacije za OI, a način financiranja i što se sve financira, određuje HOO kao nacionalni olimpijski odbor. Mi ne onemogućavamo bilo kome da ode na kvalifikacije i u konačnici i na OI, samo onima koji nemaju status prve i druge kategorije moraju sami sebe financirati ili od strane Saveza, bilo njihovih novaca ili privatnih, a u slučaju da ispune kvalifikacijsku normu HOO će ima vratiti kompletna sredstva, što mislimo da je pošteno. Konkretno, što se tiče Ivane Habazin konkretno, čitao sam njezin intervju u novinama i ona je korektno kazala da će ona sve sama isfinancirati. Nažalost, zbog okolnosti koje jesu, da je profi sportaš itd, nije imala mogućnost steći kategoriju. Pravilnik o kategorizaciji je jedna stvar, a kriteriji za odlazak na kvalifikacijske turnire druga.

‘Bono Bošnjak nije zaslužio takav linč, on je najmanje kriv za sve’

Znači, ono o čemu ja govorim, to je izašlo u okviru projekta Tokio 2020. Naše nije da izvještavamo klubove. Znači, mi smo odluku donijeli na skupštini da 1. i 2. kategorija sportaša ima pravo ići na kvalifikacije iz olimpijskog programa. No, to na našem webu nije bilo objavljeno, nažalost, do 20. siječnja. Međutim, boksački predstavnik u skupštini koji je imao materijale, koji je to sve znao, koji je glasao za to, pred kojim je to sve objašnjeno, nije reagirao, nije napravio ništa i nažalost propust je njegov, nažalost. Siguran sam da nije namjerno, nego je predvidio da obavijesti HBS, a Savez je onda zbog neznanja dao mogućnost da idu svi drugi boksači. Ja sam s Bonom Bošnjakom razgovarao u nekoliko navrata, meni je njega izuzetno žao zbog toga što čovjek nije zaslužio takav, što bi rekli, što sam čuo linč, on je najmanje kriv za sve i u najboljoj formi, kao i svi drugi, želi da njegovi sportaši idu u što većem broju na natjecanja. Ponavljam, nismo onemogućili nikome da o vlastitom trošku mogu ići na kvalifikacije. HBS je mogao poslati 13 boksača i uz prateće ljude to je 20 osoba. A netko bi to trebao platiti, shvaćate me što vam želim reći? Bi li sad HOO bez pogovorno morao platiti, ne samo boksačkom savezu, nego i drugima? Malo je tendeciozno izvještavano o tome svemu i malo je, ljudi moji, to previše”, objašnjava nam Damir Šegota.