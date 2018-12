Foto: Screenshot: You Tube

Objavljen novi video legendarnog hrvatskog MMA borca Mirka Cro Cop Filipovića

Na You Tubeu je na sam Badnjak, a na društvenim mrežama dan poslije, objavljen novi video “highlights-a” legendarnog hrvatskog MMA borca Mirka Cro Cop Filipovića. U videu u trajanju od 5:43 mogu se vidjeti njegovi spektakularni potezi i isječci iz njegove velike karijere…

Narator u obliku poznatog komentatora i borilačkog stručnjaka Joea Rogana započinje video riječima:

Duga i naporna karijera

“Kad pričamo o Cro Copu, mišljenja sam kako fanovi UFC-a ponovno ne cijene veličanstvo ovog borca u njegovim zlatnim danima. Pratimo ga nakon duge i naporne borilačke karijere u kojoj se borio protiv jednog Fjodora, Barnetta, imao je neke stvarno je*ene bitke”, kazao je Rogan u jednoj od svojih prijašnjih emisija, dok se njegov sukomentator u emisiji nadovezao:

“Mirko je bio je*eni divljak u ringu u to njegovo borilačko vrijeme. On je jedan od najopasnijih tipova, poput kakvog snajper udarača. Onda je došao u MMA i borio se u Prideu. Je*ote, kakve su to borbe bile. Neki od njegovih nokauta, poteza i high-kickov, još uvijek se vrte na TV špicama i dio su povijesti ovog sporta”, stoji na početku videa.

High-kickovi su bili njegovo najubojitije oružje

Inače, high-kickovi, prije laktova, bili su njegovo najubojitije oružje. Navodi to i Mirko u kompilaciji izjavom koju je dao još u vrijeme kad je nastupao u Prideu. Desna noga bolnica, lijeva noga groblje”, bila je rečenica koju je popularni Mirko jednom prigodom izgovorio i koja je zorno opisivala što je bila najveća prijetnja njegovim protivnicima u njegovo zlatno borilačko doba.

Lijevi high-kick bio je Cro Copov zaštitni znak

Lijevi high-kick bio je Cro Copov zaštitni znak kojeg su se pribojavali svi koji su s njim ulazili u borbu i nakon kojeg su mnogi padali doslovno nakon jednog dodira, nakon što je nogom znao i samo okrznuti protivnikovu glavu, tjeme.