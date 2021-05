‘Imam tri profesionalne borbe iza sebe bez poraza u njima’

Lijepa 22-godišnja Valerie Loureda (3-0) nova je MMA ženska zvijezda koja se bori pod okriljem Bellatora, druge po jačini svjetske MMA organizacije.

[VIDEO] IZRAZBIJALA PROTIVNICU I ONDA POBJEDU PROSLAVILA SEKSI PLESOM: Ovako je to izgledalo

HRVATICA POBIJEDILA SRPKINJU I POSTALA PRVAKINJA BALKANA: Sara Kos trijumfirala na natjecanju u Zagrebu

Za Louredu, koja se u noći s petka na subotu po hrvatskom vremenu (petak navečer po američkom) ulazi u kavez s Hannah Guy na Bellator 259 eventu,još uvijek pronalazeći svoj put, boreći se protiv neugodnih borkinja, usredotočujući se na svoj cilj da postane prvakinja. Naišla je na puno prepreka i uklonila neke daleko od filtera Instagrama kojeg koristi objavljivajući i seksi fotke, ali nisu joj ljepota i popularni šou Ples sa zvijezdama u kojem želi pobijediti, najbitniji. Najbitnije joj je uspjeti u slobodnoj borbi, postati šampionka. Upravo zbog toga, kao i zbog napornih treninga, smeta joj što je i dalje mnogi vide prvenstveno kao Instagram ili čak seks model, jer je atraktivna i voli pokazivati svoje atribute. No, isto tako ubija se od treninga, gura se do krajnjih granica, probija svoje limite…

‘Imam tek 22 godine’

“Imam tri profesionalne borbe iza sebe bez poraza u njima”, rekla je u intervjuu za MMA Fighting i nastavila:

[FOTO, VIDEO] LIJEPA BORKINJA ZALUDILA MILIJUNE MMA FANOVA: ‘Gledaju me kao Instagram model, a ne znaju da treniram kao životinja’

“Gurnula sam se u zaista neke teške situacije kako bih mogla rasti kao borkinja. Vidite razvoj moje karijere, tako da ljudi ne shvaćaju moje godine, pa ja imam tek 22. ”

Kada je potpisala ugovor s promocijom u vlasništvu ViacomCBS-a, rekla je da živi u malom studio stanu bez kuhinje, samo da može trenirati u American Top Teamu.

Sada je ona stalni borac koji precizno prati svaki dio svoje izvedbe.

“Oduvijek sam imala ovu rutinu koju radim prije i tijekom borbi”, izjavila je i nastavila:

‘Nije samo da se plasiram na tržište’

“Nije samo da se plasiram na tržište. Upravo me borbe čine sretnom, znajući da sam savršena u njoj, moj transparent podrške savršen, moj kutak savršen, moje pletenice savršene. Sve se mora osjećati savršeno kako bih se osjećala pripremljeno i nastupila u kavezu”, ističe Valerie.

Loureda je pozvala obožavatelje na vožnju s njom kroz Bellator, svoju karijeru koja je tek počela, pozvala ih je da budu uz nju. Agresivno je plasirala svoj izgled na internet kako bi brže stigla do vrha i postala popularna, što dolazi s puno pretpostavki o tome tko je i tko bi trebala ili ne bi trebala biti. Zašto je toliko aktivna na društvenim mrežama, zašto objavljuje svoje vruće fotke a želi biti MMA borkinja, želi da je drugi tako gledaju…

Jedna od njezinih najglasnijih kritičarki bila je njezina prethodna protukandidatkinja Tara Graff, za koju je rekla da ju je optužila da “demoralizira sport” i maltretirala ju svaki dan na društvenim mrežama. Nokautirala je Graff na Bellatoru 243 i plesala u slavlju. Nju nije briga što tko govori, ona je svoja, ona ima svoj cilj i plan, svoje metode za uspjeh. Kako u kavezu tako i van njega. Voli otplesati svoj ples, bio on seksi (twerkanje) ili ne, tako svejedno…

‘Volim plesati, baš me briga što tko misli, jesam li mu dosadna ili ne’

“Kad uđem u kavez, tu sam da učinim jednu stvar, a to je da ubijem“, agresivno je kazala Valerie Loureda, kao da je htjela dati do znanja da unatoč svemu, unatoč izgledu, ona je ipak prije svega borkinja koja se spremna potući, boriti do kraja…

“Jednom kad se to dogodi, vratim se u sebe. A moj ples kojeg stvarno volim vam je u biti sitničav, jer nitko ne želi da plešem putem Tik Toka, ali svejedno ću i dalje plesati. Baš me briga, u inat”.

Nakon što je njezin ples postao viralan, rekla je da su je zvali agenti za talente i raznorazni redatelji. Među ponuđenim mogućnostima bio je i reality show u kojem bi sudjelovale ona i njezina sestra. Odbila je jer želi napredovati kao MMA borkinja, to joj je prioritet:

‘Kad treniram, treniram 100 posto’

“Bila sam ono, kad sam čula rekla sam si ‘čekaj malo. Budi strpljiva, imaš 22 godine i trenutno još uvijek moraš 100 posto svog vremena usmjeriti na trening. Kad treniram, treniram 100 posto. Potpuno sam druga osoba za vrijeme treninga nego izvan dvorane. Kad osjetim da je trenutak pravi, učinit ću nešto ludo, potpuno drugačije. ”

Proteklih 12 mjeseci nije joj bilo lako. Noć prije nego što je krenula na borbu s Graffom, sudjelovala je u prometnoj nesreći koja ju je jako potresla. Također, njezin djed umro je od koronavirusa. Nedugo nakon što je počela trenirati za Guy, ozlijedila ju je sparing partnerica za i trebalo joj je 20 šavova iznad oka, što je odgodilo njezin meč s Guy.

Ali ona voli svoje nove ožiljke, vidljive ili ne na neki drugi način. U javnosti ljudi misle da je ona glumica ili plesačica. Dopušta im da pogađaju njezinu profesiju. Voli svoje ožiljke jer daju do znanja tko je i što je:

“Ne vjeruju mi ljudi ni s njima da sam borkinja. Kažu da sam ili navijačica ili odbojka ili plesačica.”