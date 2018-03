NOVA HRVATSKA BOKSAČKA SENZACIJA ZAPALILA DALMACIJU UOČI SPEKTAKLA! Ovako se nešto ne pamti: ‘Večeras će vladati prava ludnica’

Jedan od najtalentiranijih hrvatskih boksača Toni Filipi večeras će u Svjetskoj boksačkoj ligi imati veliku podršku svojih otočana i Zadrana protiv France Fighting Roostersa

Još kad je bio mali, kad je bio klinac koji je dane provodio u školskoj dvorani u Saliju na Dugom otoku, satima lupajući u vreću koju mu je trener stavio u školskoj dvorani, razmišljao je kako će jednog dana boksati pred svojim navijačima.

Najava, svjetla reflektora i oduševljenje mnoštva u trenutku ulaska u ring uz najdraže taktove. Maštao je Toni Filipi kako će jednog dana boksati na velikoj pozornici pred svojom obitelji, prijateljima… U jednom od naših prethodnih razgovora kazao nam je kako jedva čeka kao senior boksati pred svojima. Konačno je došao taj trenutak…



Hrvatski vitezovi jurišat će na Borbene pijetlove

No, ono što se sprema oduševilo je i njega. U Zadru u petak od 21 sat u Krešinoj dvorani u Višnjiku počinje boksački spektakl. Hrvatski vitezovi jurišat će na Borbene pijetlove iz Francuske u srazu Svjetske boksačke lige, a valjda pola Dugog otoka dolazi na meč kako bi gledali svog mještanina, boksača BK Gladijator. Priprema se prava “seoba naroda”, invazija Dugog otoka na Zadar…

“Prava euforija vlada na Dugom otoku i u Zadru. Iz našeg kluba iz Zagreba dolazi samo 20 Gladijatora. Nevjerojatno kako su ljudi uzbuđeni i nabrijani zbog Tonija, zbog samog meča. Ma samo 500 ljudi dolazi sa Dugog otoka i okolice. Svi koji poznaju Tonija bit će večeras u Višnjiku”, kazat će njegov trener Tomo Kadić u uvodu razgovora za Net.hr.

Toni je jučer proslavio svoj 23 rođendan proslavio jučer, a prava fešta očekuje se večeras u ringu. Onako kako to on najviše voli…

Za sad nema nikakve treme, ali vidjet ćemo…

“Iz Salija dolaze svi koji mogu. Ovo je za mene više od običnog meča. Gledat će me roditelji, braća, djevojka, prijatelji, školski, sadašnji, poznanici… Svi živi dolaze. Još nisam vidio svoje roditelje, vidjet ću ih prije borbe kad dođu u Zadar. Ma moji roditelji su se već naviknuli na moje borbe. Za sad nema nikakve treme, ali vidjet ćemo kako će to izgledati prije same borbe. Nemam pritiska. Opušten sam. Moj protivnik, bugarski boksač Kristijan Dimitrov, neugodan je protivnik. Radi se o borcu koji je prošle godine na Europskom prvenstvu tukao Alena Babića. To sve govori i kakvom se boksaču radi. Dobar je boksač”, rekao nam je Toni Filipi koji još nikad nije boksao u Zadru. Odnosno je, ali davno, kad je bio junior. Tada su mu došli roditelji i braća. Više je boksao u Zagrebu.

Sad meč dočekuje nakon najveće pobjede u karijeri, one protiv legende talijanskog i europskog boksa Clementea Russa (35), dvostrukog svjetskog prvaka, prvaka Europe, dvostrukog srebrnog s OI…

“Ta pobjeda mi je veliki vjetar u leđa, daje mi sigurnost, dala mi je samopouzdanje. Spreman sam za Dimitrova. Non-stop u Gladijatoru treniramo, nema opuštanja. Vjerujem da ću pobijediti. Spremni smo, čitava momčad je spremna i nabrijana. Idemo razvaliti svoje protivnike i razveseliti Višnjik. To nam je cilj. Ipak smo mi Hrvatski vitezovi, podigli smo štiti i s njim ćemo jurišati na Francuze. Poput pravih vitezova. Odradili smo pripreme dobro. I to je to”, istaknuo je Filipi.

‘Moram ostati sabran u ovom čitavom ludilu’

Tomo Kadić je sjajno pripremio svog borca…

“Je, istina, ali i na meni je da ostanem što sabraniji u ovom čitavom ludilu koje je zavladalo oko Tonija ovdje u Zadru. Nadam se kako će odraditi vrhunski svih pet rundi, po mogućnosti i završiti meč ranije. Da skratimo i moju muku i muku svih koji će ga gledati. Da svi budemo bez brige. Im ostali dečki u momčadi su spremni. Imamo i tri debitanta. Od čitave postave koja je nastupila u Italiji samo su Toni i Filip Koturović koji su pobijedili. Marković se ozlijedio na prvenstvu. Vidjet ćemo kako će dečki reagirati”.

Borbena momčad France Fighting Roosters neugodna je…

‘Svatko ima plan dok ne dobije prvi udarac’

“Izrazito neugodna. Bit će teško. Ali, kako se ono kod nas u Zagrebu kaže, nema predaje. Svi imaju iskustva, svi imamu mečeva. Tonijev protivnik ima preko 160 mečeva. Što je duplo više nego što ima Toni. Ja uvijek volim kazati da su oni favoriti, pa da ih onda iznenadimo, da iznenadimo sve… Gledali smo Dimitrova kad je boksao s Babićem. I onda smo mislili kako bi upravo protiv njega ili Ombe. Nismo točno znali koga ćemo dobiti. Spremali smo se i za jednog i za drugog. Kad smo doznali protivnika, dogovorili smo kombinacije”, istaknuo je Tomo Kadić.

Netko je jednom kazao da svatko ima plan dok ne dobije prvi udarac.

“Joe Louis i poslije Mike Tyson. I to je tako. Samo meč diktira plan borbe. Iskreno ću vam sad nešto kazati. Kad bi u meču došlo do otvorene tučnjave, moram priznati kako bi to čak i bilo dobro za nas jer bi u tom slučaju meč završio i ranije, naravno u našu korist. Ali nismo takvu taktiku spremali. Jer, takvo što je rizičnije zbog kakvog nenadanog udarca. Cilj je već u prvoj rundi napraviti bodovnu prednost, usmjeriti borbu u naše vode. Gledajte, svatko je spreman na prvu i drugu rundu. A mi smo spremni za pet. Mi ćemo našu priliku tražiti iza treće runde. Otvorit ćemo prvu rundu da pobijedimo, a poslije treće tražit ćemo našu priliku. Osim ako kakva dobra naša serija ne urodi plodom. Ne vjerujemo da će tu biti nekih prevelikih iznenađenja. Dimitrov voli ući u razmjenu udaraca. Smatram kako je Toni bolji od njega i kako ga bodovno možemo svladati. To će biti naša taktika. Za dva tjedna nas čeka EP i ne želimo da dođe do kakve ozljede. Vidjet ćemo sve kad krene borba. Toliko je Toni spreman da mu se neće dogoditi da zablokira zbog atmosfere, da mu preveliko uzbuđenje utječe na energiju, mišiće… Sigurno će biti uzbuđenja kod njega, ali neće utjecati na prezentaciju. Ma bit će ludnica. Vjerujemo da ćemo zapaliti Višnjik i na kraju se veseliti”, zaključio je Tomo Kadić.