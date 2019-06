NOVA HRVATSKA BOKSAČKA SENZACIJA RAZVALILA DVOSTRUKOG SVJETSKOG PRVAKA, PA ZA NET.HR PORUČILA: ‘Zna se tko je i što je on’

Jedan od najtalentiranijih mladih hrvatskih boksača Toni Filipi za Net.hr govorio je o svom posljednjem meču u kojem je ostvario svoju najveću pobjedu u dosadašnjoj karijeri.

Toni Filipi nije boksačka nepoznanica u Hrvatskoj. Radi se o 22-godišnjem borcu, mlađem bratu Josipa Bepa i Šime Filipija, koji već ima srebra s velikih međunarodnih natjecanja, EP-a i SP-a u mlađim kategorijama.

U 2. rundi rasjekao mu usnicu, u petoj i desnu arkadu

Međutim, prošlog petka član BK Gladijator još je više skrenuo pozornost na sebe. Toni, jedan od najtalentiranijih hrvatskih boksača, u Firenzi je ostvario svoju najveću pobjedu u karijeri.

Filipi je u 1. kolu Svjetske lige između Hrvatskih vitezova i Talijanskih gromova u pet rundi pobijedio dvostrukog svjetskog prvaka i dvostrukog osvajača olimpijskog srebra, miljenika talijanskog boksa, Clementea Russoa, kojem je u 2. rundi bio rasjekao usnicu, a u petoj rundi raskrvario i desnu arkadu.

Riječ je bila o glatkoj 3-0 pobjedi hrvatskog teškaša nad možda i najboljim amaterskim boksačem Europe. Koliko je Toni napravio veliku stvar u svom debiju u Svjetskoj ligi, najbolje svjedoči i pozornost nekih od uglednih sportskih talijanskih medija, koji su pisali o pobjedi hrvatskog boksača…

Utjecajni sportski dnevni list Gazzetta dello Sport donio je opširno izvješće s dvoboja Talijanskih gromova i Hrvatskih vitezova. S naslovom “Russo izgubio od mladog Hrvata koji je debitirao u Svjetskoj boksačkoj ligi” i fotografijom iz spomenute borbe na kojoj Russo napada Filipija. Toni je iznenadio i Russoa i čitavu Italiju.

Russo nahvalio Tonija

“Nismo pričali nakon meča niti smo se vidjeli. Ali navodno, tako su mi kazali prijatelji, na talijanskoj televiziji Russo me pohvalio i kazao da je borba do četvrte runde bila izjednačena. Da je on probao stisnuti, da je bacao udarce, ali da se ispromašivao. A da sam ih ja pogađao i da je na kraju krv na njegovoj glavi malo ostavila dojam kod sudaca”, kazao nam je Toni Filipi kojeg smo uhvatili za vrijeme popodnevnog odmaranja uoči večernjeg treninga.

Ovom pobjedom Toni je itekako dobio na cijeni, boksački je sazrio, osjetio kako je to boksati pet rundi…

“Osjećam se jako dobro nakon svega. Jako sam zadovoljan svojom prezentacijom u Italiji i pobjedom nad Clementeom Russom koji je ugledno boksačko ime, na njegovom terenu. Zna se jako dobro tko je on i što je sve osvojio u svojoj karijeri. Kao što sam već bio rekao, ovo je moja najveća pobjeda u karijeri. Da se razumijemo, važne su mi pobjede gdje sam osvajao srebra sa svjetskih i europskih prvenstava, ali ovo je pobjeda protiv protivnika s najvećom reputacijom do sad. Takav zalogaj još nisam imao. Uz to, meč je bio otišao u pet rundi, a nikad do sad nisam boksao u pet rundi. No, nije mi to predstavljalo problem. Pripremao sam se na pet rundi, dobro sam se spremio. Trenirali smo i treniramo mi za puno veće izazove nego što je bio ovaj. Što je presudilo u borbi? Jednostavno, ja sam njega viče, češće i točnije pogađao više nego on mene. Dobro sam se zatvarao kad je on radio svoju opasnu brzu seriju, po čemu je on i poznat, držao distancu i bacao lijevi direkt, da mi ne prilazi, da mu razbijam ritam”, rekao nam je Toni i otkrio jedan zanimljiv detalj, koji najbolje pokazuje njegovu povezanost sa svojim trenerom Tomom Kadićem i ostalim Hrvatskim vitezovima.

‘Mi smo jedan uz drugoga i kad gubimo i kad pobjeđujemo’

Naime, nakon što je gong označio kraj meča, u Filipijevu kutu mogli su se vidjeti zagrljaji i poljupci, zajednišvo… Od trenera Kadića, pa do dotrčalog Željka Mavrovića, sportskog direktora svih naših boksačkih reprezentacija… Lijepa slika u Firenci, lijepo je bilo vidjeti da je sav Tonijev trud došao na naplatu u jednom pravom meču protiv renomiranog protivnika…

“Da, odmah smo si svi čestitali. Nismo znali da smo slavili, ali očekivali smo to. No, rekao bi kako je to pokazatelj našeg zajedništva. Pokazao sam dobar meč, pružio dobru partiju. Mi smo jedan uz drugoga i kad gubimo i kad dobivamo. Ovog puta smo pobijedili. I sretni smo zbog toga. Nastavljam trenirati i sad bi trebao za mjesec dana imati i drugu borbu u Svjetskoj boksačkoj ligi (WSB) u Zadru, pred svojim navijačima”, istaknuo je Toni Filipi koji nam je otkrio kako čitava njegova familija čeka da Toni izađe u ring protiv boksača francuske momčadi. Još ne znam tko će se za Francuze boriti, sad prošli petak se borio Bugarin Kristijana Dimitrova, boksač koji je u 1. kolu pobijedio Alena Babića na EP-u. Mogao bi se boriti s njim. Vidjet ćemo. Kako bilo, bit će sjajno i jedva čekam odraditi tu borbu pred svojom obitelji i svojim prijateljima. Nadam se kako ću ih sve razveseliti”, zaključio je Toni Filipi.