ČUVAO STRAŽU TYSONU U WC-U DOK SE SEKSAO S JEDNOM OD NAJLJEPŠIH ŽENA SVIJETA: ‘Noge su joj nakon toga otpadale danima’

On je stao pred wc i svima koji su htjeli u njega je govorio da je zauzet

Dugogodišnji prijatelj i bivši menadžer jednog od najboljih boksača svih vremena, legendarnog Mikea Irona Tysona, prisjetio se u svojoj knjizi “Ukrotiti zvijer: Neispričana priča Mikea Tysona” situacije u kojoj je tada mladi boksački prvak imao, kako to Amerikanci opisuju “trenutak života “.

Prijatelji od djetinjstva

Rory Holloway, naime, čuvao je stražu Tysonu ispred WC-a kad se boksač seksao s Naomi Campbell na jednoj privatnoj zabavi… Holloway je bio Tysonov prijatelj od tinejdžerskih dana iz New Yorka.

Una foto de varios años, de cuando la modelo Naomi Cambell y el ex boxeador Mike Tyson eran pareja pic.twitter.com/XNj7HV43ud — Amilcar Espitia (@amilcarespitia) January 10, 2015

Na zabavi je držao Tysona van nevolja, odnosno radio je svoj uobičajeni posao dadiljanja prvaka, i u jednom je trenutku pogledao i vidio kako Mike razgovara s nekom djevojkom, prenosio je još prije ovu priču Businnes Standard. com pisanja News.com.au-a.

Halloway je u svojoj knjizi išao u detalje

No, Holloway je u svojoj knjizi išao u detalje, pa je otkrio kako se Tyson hvalio što joj je sve radio, što je ona njemu sve radila, da je Naomi Campbell bilja divlja i nestašna, s tim nogama “koje su joj otpadale danima nakon toga”…

Ističe i kako je Mike samo u jednom trenutku mu rekao da pridrži njegovo piće, da mora na wc. I sljedeće što je vidio je Naomi Campbell kako ga slijedi…

On je onda stao pred wc i svima koji su htjeli u njega je govorio da je zauzet. Holloway u svojoj knjizi govori da su minute prolazile i da mu je postalo već neugodno, dodajući da je napokon otvorio vrata kako bi ih pozvao da “svrše” s poslom, jer ima ljudi. Tvrdi da je britanska manekenka u tom trenutku bila “na wc-u s raširenim nogama, suknja joj je bila podignuta, a Tyson je bio na njoj”.

‘On je jedino mogao doživjeti pad u karijeri zbog slabosti prema ženama’

“Znao sam da u ringu da ga nitko nije mogao zaustaviti. On je jedino mogao doživjeti pad u karijeri zbog slabosti prema ženama. Njegove odluke ntiko nije mogao mijenjati, a sve su imale veze sa seksom i ženama”, rekao je Holoway i dodao da su Tysona morali tjelohranitelji čuvati 24 sata dnevno…

“Pazite vi to, ja sam morao stražariti pred WC-om. Mike je imao dosta žena u svom životu koje su uživale u njegovom novcu i reputaciji zločestog dečka”, dodaje.

Godine 1992., Mike Tyson osuđen je za silovanje Desiree Washington na šest godina zatvora, ali je otpušten nakon tri. Nakon puštanja, odradio je niz povratničkih borbi, 1996., je osvojio naslove po WBC i WBA verzijama pobijedivši Franka Bruna i Brucea Seldona nokautom.

‘U zatvoru je imao više žena nego kada je bio vani’

S pobjedom protiv Bruna, Tyson se pridružio Floydu Pattersonu, Muhammadu Aliju, Timu Witherspoonu, Evanderu Holyfieldu i Georgeu Foremanu kao jedinima u povijesti boksa kojima je do tada uspjelo ponovo osvojiti naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji nakon što su ga izgubili. To je sad uspjelo i Anthonyju Joshui. No, žene su mu uvijek bile slaba točka…

“Došao bih u zatvor kako bi ga posjetio, a čuvari su mi rekli kako se do njega ne može, jer žene stoje u redu kako bi ga posjetile. U zatvoru je imao više žena nego kada je bio vani”, rekao je Holloway i dodao da se čudi što ga više žena nije tužilo za silovanje ili seksualno zlostavljanje.