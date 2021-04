‘Njih dvojica bili su stvoreni za ovaj meč, stvoreni u biti jedan za drugog, za međusobni rat ‘

Na društvenim mrežama pojavio se video u trajanju od 3:32 minute kultne, legendarne 9. runde prvog meča između Arturoa Gattija i Mickyja Warda. Za tu rundu i dan danas boksački fanovi i stručnjaci govore kako je najbolja ikad.

‘Nikad se ne bi umorili valjda pričati o toj 9. rundi’

Kada su se Micky Ward i Arturo Gatti sudarili u Connecticutu 18. svibnja 2002. godine, po prvi put u međusobnoj borbi od ukupno tri puta koliko su se borili, deveta runda njihove borbe sadržavala je više drame, srca i akcije nego što neki boksači daju u cijeloj karijeri.

Ugledni britanski Guardian u listopadu 2014. godine donio je sjajan tekst o toj rundi, o ovoj dvojici ratnika…

“Ove sjajne trenutke gotovo nadnaravnog pothvata personalizira svaki pojedinac koji ih promatra kroz vlastiti jedinstveni objektiv, odnosno svatko ima svoje viđenje runde kao takve. Kad bismo započeli osvrt na tu rundu, svaki dan jedan od nas, od onih koji su ju gledali, iznio bi svoje mišljenje o 180 sekundi koje su Gatti i Ward darovali boksačkom svijetu u Connecticutu tog 18. svibnja 2002. i nikada se ne bi valjda umorili pričati o tome. Ljepota te devete runde leži u tome što je čak i samostalno, uklonjeno iz konteksta prije i poslije, očito nešto vrlo posebno bilo u njima u tom trenutku, da su ostavili srce u ringu”, stoji u tekstu Guardiana od prije skoro 7 godina u kojem se još, na jedan specifičan način, ističe:

“Njih dvojica bili su stvoreni za ovaj meč, stvoreni u biti jedan za drugog, za međusobni rat u ringu ali i veliko poštovanje koje je bilo vidljivo i u ovoj borbi, posebno toj 9. rundi. Ward nikad nije bio pravi boksač, već grubi, iskreni, svađalački fighter srca veličine Fenway Parka. Gatti, iako nije bio Sugar Ray Robinson, bio je bolji tehničar i imao je vještinu, brzinu ruku i kretanje nogama dovoljno pristojno da putuje do pobjede protiv određenih razina protivnika. Sve dok ga nisu označili. Jednom kad ste Gattija uhvatili čistim udarcem, baš dobro pogodili, njegov ponos je preuzeo kontrolu i on bi razjaren krenuo u rat s vama. Ward, naravno, nikada nije zalutao s prednje strane crte bojišnice bilo koje bitke bez obzira na to tko je marširao prema njemu. Bio je s puno više kontrole u sebi. No, jedno je sigurno. Oboje su bili ratnici i voljeli smo ih zbog toga”.

Za spomenuti kako je u toj borbi Ward pobijedio većinskom odlukom sudaca, a The Ring magazin 2002. godine tu je nihovu borbu proglasio mečom godine. Neki su otišli toliko daleko da su borbu proglasili borbom stoljeća, kao što je to učinio portal Grantland 2012. godine, na desetu obljetnicu ovog “rata u ringu”.

Obojici boksača pružena je liječnička pomoć u trauma centru nakon meča.