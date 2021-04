UFC-ov prvak teške kategorije već zna protiv koga želi braniti pojas

Amerikanac Stipe Miočić izgubio je prošlog vikenda UFC-ovu titulu prvaka u teškoj kategoriji mješovitih borilačkih vještina nakon što ga je u meču organiziranom u Las Vegasu Kamerunac Francis Ngannou nokautirao na početku druge runde.

Novi prvak otkrio je u razgovoru za ESPN kako bi ove godine želio odraditi još dvije borbe. Loša je vijest za Miočića što treći meč s njim nije u planu. Naime, poručio je kako bi želio u kavez s Jonom Jonesom i Derrickom Lewisom.

“Jones želi novi izazov, a i došao je do te točke u karijeri kada želi zaraditi veliki novac. To ima smisla. To je zaslužio. Najbolji je pound-for-pound borac jako dugo i ne može se zanijekati ono što je napravio za ovaj sport”, kazao je Ngannou.

Ne postignu li Jones i UFC dogovor za očekivati je da će Ngannou prvi put braniti naslov protiv Lewisa. Oni su već jednom stali jedan nasuprot drugog. Bilo je to 7. srpnja 2018. i ta se borba smatra jednom od najgorih glavnih borbi u povijesti UFC-a. Lewis je iz nje izašao kao pobjenik jednoglasnom odlukom sudaca.

“Svi bi željeli da se ta borba nije dogodila. Moram dati fanovima ono što zaslužuju”, kazao je Ngannou te je spomenuo da bi iduće dvije borbe mogao obratiti u kolovozu i prosincu .

Ngannou je do sada upisao 16 pobjeda, od čega četiri prije ove nokautom u prvoj rundi, i tri poraza u UFC-u.