Mike Tyson kao amater, klinac, dijete, pobijedio je apsolutno sve suparnike i to na dominantan način

Dvije velike boksačke zvijezde, 54-godišnji Mike Tyson i 51-godišnji Roy Jones Jr. vraćaju se u ring, u egzibicijskoj borbi legendi od 8 rundi, 28. studenog u Staples Centru, borbi za Frontline Battle Belt, a ovaj uzbudljivi meč ćete moći u izravnom prijenosu gledati u noći sa subote na nedjelju samo na RTL televiziji. Više o tome pročitajte – OVDJE.

OSVANUO RIJEDAK VIDEO TYSONOVOG MEČA KAD JE IMAO 16.: Zastrašujuće što je radio u ringu; ‘Bio je kao pit bull pušten s lanca, totalna zvijer’

Možda i najjači udarač u povijesti boksa

Za Mike Tysona mnogi i dan danas govore kako je bio najjači udarač u povijesti boksa. Na Facebook profilu The Ring osvanuo je video mladog Tysona u trajanju od 3:15 minuta uz koji stoji zanimljiv opis, da je Tyson sa svega 15 godina jače udarao od Antohonyja Joshue. Teško je povjerovati u takvo što, ali ono što sigurno drži vodu je to da se kao dječak u pubertetu ponašao u ringu i borio kao da nije s ovog svijeta…

Koliko je Iron Mike, još kao klinac, boksački amater, bio dominantan najbolje govori podatak kako je na početku svoje karijere sudjelovao na Olimpijskim igrama za mlade i 1981. godine osvojio apsolutno sve regionalne boksačke turnire nokautiravši svakog svog suparnika odmah na početku meča, u svom prvom napadu…

No, ono što je napravio Joeu Cortezu je čisti čin ludosti. Kako to u opisu videa stoji, neki čak idu toliko daleko govoreći kako je ta Tysonova borba koju je dobio za samo 8 sekundi bilo čisto zlostavljanje, iživljavanje. Tada mladića Tyson je zastrašujuće nokautirao i poslao ga na spavanje. I dan danas neki se zafrkavaju na račun te borbe, govoreći kako još uvijek s poda dižu onesvješćenog Corteza. To možete vidjeti u videu od 2.15.

Sa 14 godina imao 91 kg i udarac kakav do tad nitko u tim godištima nije vidio

Slična stvar viđena je i u borbi protiv Keltona Browna, koji je s Mikeom kratko izdržao. Spasio ga je ozbiljnih batina njegov trener u kutu, bacivši ručnik u ring.

Inače, u videu The Ringa stoji i kako je Tyson, sa svega 14 godina, bio prava zvijer. Imao je 91 kg i udarac kakav do tad nitko u tim selekcijama, kategorijama, godištima, nije vidio. Njegov trener koji ga je doveo na svjetski boksački tron, slavni Constantine D’Amato, nalazio mu je sparing partnere koji su bili 5 do 6 godina stariji od njega.

“Njega nisu bez razloga zvali tenk”, stoji u opisu u samom videu.

Za spomenuti kako je 1986. godine Tyson postao WBC prvak svijeta nokautiravši Trevora Berbicka, i time se upisao u boksačku povijest postavši najmlađi boksač koji se ikad okitio svjetskim pojasom.