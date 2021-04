Nikad se više neće dogoditi nokaut poput ovog

Na društvenim mrežama upravo kruži video brutalnog boksačkog nokauta u čijem opisu stoji kako je to najnevjerojatniji nokaut u boksačkoj povijesti i kako se nikad više neće dogoditi nokaut poput ovog…

Ležao u nesvijesti tri minute

Allan Green iz Ohija, koji je do do toga meča imao skor od 17-0 uz 11 nokauta, i Jaidon The Don Codrington iz Connecticuta, koji je borbu dočekao sa skorom 9-0 uz 9 nokauta, ukrstili su rukavice u dugoočekivanom obračunu koji se dogodio 4. studenoga 2005. u Buffalo Run Casinou u Oklahomi.

Bivši prvak Zlatna rukavica Allan Green moćno je nokautirao Jaidona Codringtona nedugo nakon što je započela prva runda. Borba je prekinuta 18 sekundi u prvoj rundi dok je Codrington, onesviješten, pao prvo na konopce, a onda i kroz njih.

Codrington je tako ostao ležati otprilike tri minute prije nego što je odvezen u Integris Baptist Regional Health Center, gdje su početna izvješća ukazivala na to da je pretrpio frakturu čak šest kralješaka. Liječnici su kasnije povukli i promijenili tu dijagnozu, prema promotoru Louu Dibelliju. Codrington je pušten nakon obavljenih neuroloških testova i CAT skeniranja kralješaka bili su negativna, prema BoxRecu.

Prizor je bio uistinu uznemirujući. Odmah je uletio sudac i medicinsko osoblje koje je poleglo nesretnog boksača na pod. Codrington je bio u nesvijesti, nije znao za sebe, nije pokazivao nikakvu reakciju. Masa ljudi sjatila se u ring kako bi mu pomogla što nije bilo dobro i napravilo je dodatnu paniku.

“Maknite te ljude van”, vikao je sudac borbe.

Imobilizirali su mu glavu, prije toga ga intubirali i na nosilima ga iznijeli iz ringa. Na svu sreću, sve je na kraju s njim bilo dobro…

Greenov nokaut proglašen nokautom godine

Greenov nokaut proglašen je nokautom godine u magazinu The Ring. TSS. IB.TV piše kako je prizor nakon nokauta bio zastrašujuć i poražavajuć i išao je u prilog tomu da je boks nasilan sport i da su svi osjetljivi na udarce, ali i boksači poput Codringtona, za kojeg je većina ljudi mislila da nikad ne može doživjeti baš takav nokaut, također mogu biti teško nokautirani i to za svega 18 sekundi.

Codrington se trebao prošetati pokraj Greena, a zatim napasti pojas super srednje kategorije…

“Nisam se zagrijavao i ionako sam bio malo bolestan, tako da ne znam je li to zaslužno za moju reakciju nakon nokauta i jesam li zbog toga loše odradio meč i reagirao u ringu”, rekao je Codrington u telefonskom razgovoru više od mjesec dana nakon meča…

“Ali dogodilo se to što se dogodilo, pogodio me jako dobro i to je to. Da se to dogodilo u drugoj ili trećoj rundi, garantiram da ne bi imalo isti učinak niti bi tako sve izgledalo.”

Meč se prenosio na nacionalnoj televiziji

Codrington je kazao i kako vjeruje kako je ušao u ring s uplašenim borcem i kako je nokautiran baš u trenutku prijenosa meča uživo na nacionalnoj televiziji, tako da su ovaj brutalni nokaut i prizori odjeknuli Amerikom i milijuni ljudi su ih vidjeli odmah iste sekunde. Meč se inače prenosio na Showtimeu…

“Uplašeni, preplašeni borci su najopasniji. Pa jeste li vidjeli nekog tko je preplašen kako reagira u paničnim situacijama, preplašen čovjek u naletu adrenalina podiže automobil ispod kojeg je njegova majka i slično. Da, ovo je bila reakcija i nokaut preplašenog boksača”, dodao je Codrington.