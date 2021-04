Kraljevi boksa trebali bi ove godine ući u ring

Svjetski boksački prvak po WBC-u, Tyson Fury, iskoristio je slobodno vrijeme kako bi se obračunao sa svojim idućim protivnikom, Anthonyjem Joshuom, ali i UFC-ovim teškaškim prvakom Francisom Ngannouom. U obraćanju putem Insatgrama bio je bez dlake na jeziku.

DOGOVORENO JE VRIJEME I MJESTO NA KOJEM ĆE SE BORITI JOSHUA I FURY, HEARN OTKRIO: ‘Svi smo se složili i idemo dalje’

“Kad sam već u ovakvom nizu, prozvat ću još jednu osobu. Velikog beskorisnog klošara, čovjeka koji nije pravi borac nego rezultat hypea, bodybuilder, crossfitter i veliki ružni seronja, to je Anthony Joshua. AJ, ako si tu, hajdemo već dogovoriti tu borbu propalico. Razbit ću ti facu i nema ništa što ti možeš napraviti da se to ne dogodi. Razuvjeri me pušaču, razuvjeri! Ja sam broj 1 i ti to znaš”, poručio je i nastavio.

“AJ, ako izdržiš više od tri runde protiv mene, predat ću borbu dok sam u kutu. Toliko sam siguran da ću te riješiti unutar prve dvije ili tri runde. Ugasit ću te poput svjetla”, poručio je.

Također, poslao je poruku Ngannouou. MMA borac je nedavno poručio kako bi se volio okušati u boksu i to baš protiv Furyja.

“Ovo je poruka za Francisa Ngannoua i ostale tipove iz UFC-a. Ako želite novce od Kralja Cigana, znate gdje me možete pronaći. Ako želite osjetiti moć Kralja Cigana pružit ću vam priliku. Bilo kad, bilo gdje, sedam dana u tjednu i dva puta u nedjelju, ti veliki ružni seronjo”, ispalio je.

Britanski boksači teške kategorije trebali bi se ove godine boriti za ujedinjenje titula i naslov svjetskog prvaka. Pregovori za ovu borbu su dugotrajni i mučni, a glavnu riječ vode promotori Eddie Hearn i Frank Warren. Joshua i Fury potpisali su ugovor da će odraditi dvije borbe, a ukupna vrijednost tih mečeva trebala bi iznositi oko 200 milijuna funti odnosno oko 230 milijuna eura.

Britanski mediji suzili su izbor mjesta borbe zapravo na samo dvije opcije, a to su mitski stadion Wembley i Saudijska Arabija. Hearn je izjavio da bi rado da na Wembleyu ovaj meč gleda 100 tisuća ljudi, ali da je to gotovo nemoguće. Vidjeli smo i što može ponuditi Saudijska Arabija, gdje se u programu borbe Joshue i Ruiza borio i Filip Hrgović. Novac i uvjeti koje Arapi nude sigurno je primamljiv…