Bivši kanadski MMA borac Georges St-Pierre po mnogima je jedan od najvećih UFC boraca svih vremena. Legendarni GSP kroz cijelu karijeru oduševljavao je svojim nastupima u elitnom Octagonu, ali također velikom skromnošću i poštovanjem prema svima. Njegova cijela priča još je impresivnija, budući da je od stidljivog dječaka koji se nije znao obraniti postao najbolji borac na svijetu.

Kao dijete bio na meti nasilnika

UFC je na svom službenom kanalu objavio dokumentarac povodom “25 godina UFC-a”., uz opis:

“Kao dijete, Georges St-Pierre bio je na meti nasilnika, sve dok ga otac nije poslao na karate, a on je kasnije tijekom odrastanja i poslije borbeni stroj i UFC prvak”.

Godinu 2004. predstavlja priča o Georgesu St-Pierru koji je te godine debitirao u elitnom Octagonu. Tada 22-godišnji momak iz Montreala je 31. siječnja te godine krenuo u avanturu koja će dovesti do slave. No, nitko to nije mogao očekivati dok je bio dječak, kad je bio na meti nasilinika koji su mu zagorčavali život.

Kao mali bio je povučeno dijete

Naime, mali Georges je bio povučeno dijete koje se nije znalo obraniti i kao takvo je brzo postao žrtva krupnijih dječaka u školi, koji bi se na njemu iživljavali. Bilo je to teško razdoblje za Georgesa, koji tako nije uspio steći niti prijatelje. Sve se promijenilo jednog dana kad je u autobusu dobio toliko batina da su se ožiljci vidjeli po licu, pa je stvar izmaknula kontroli… Tati je otkrio što se dogodilo, a on ga je upisao u karate klub. Tu zapravo kreće priča o tome kakav je Georges napravio preokret u svom životu. I sve to on osobno priča u ovom 15-minutnom dokumentarnom filmu.

‘Oduvijek sam se bojao, od djetinjstva pa do borbi’

“Oduvijek sam se bojao, od djetinjstva pa do borbi. Bojao sam se poraza, neuspjeha, bojao sam se da budem ponižen. Taj strah postao mi je prijatelj da postanem bolji. Imao sam probleme u školi, zlostavljali su me krupniji dečki, išao sam na posebni program u školi, onaj prema posebnom programu. Nije cool biti drugačiji”, opisuje Georges St-Pierre na početku dokumentarca…

“Cool dječaci su uvijek sjedili na zadnjim mjestima u autobusu, ja sam sjedio na prvim. Uvijek sam htio biti bliži šferu kako ne bi dobio batine, da se ne bi što god dogodilo. Jednom su me osramotili, došli su mi s leđa i skinuli trenitku pred ostalom djecom, svi su mi se smijali. Rekao sam ocu koji je u to vrijeme bio alkoholičar, imao je problema s alkoholom.

‘Sanjao sam o tome da uzvratim nasilnicima’

Jednom sam u školi dobio batine, došao sam doma u masnicama. Rasplakao sam se, rekao mu čitavu istinu o tome kako su me dječaci u autobusu istukli. Jači i veći dječaci. Otac me uzeo za ruku i odveo me u lokalnu školu karatea. I tu sam se našao, nigdje nisam bio dobar, nigdje osim kad sam se natjecao u karateu. Stisak ruke, pogled u protivnika, imao sam samopouzdanja u borbama. Ono kad te netko potapša po leđima i kaže dobar posao. Bio je to dobar pozitivni zaokret za mene”, otkriva Georges St-Pierre koji je sanjao o tome da uzvrati tim nasilnicima…

Borilački sportovi, posebno karate, promijenili mu život

“Dobivao sam na samopouzdanju, počeo sam ostvarivati svoj pun potencijal. A nasilnici su poput lavova, životinja, samo traže plijen, traže slabijeg. Sve se tad promijenilo. Promijenio sam se, nisam se više žalio, sam sam sebi rekao, pogledavši se u zrcalo, to tako više ne može. Jednom su mene i prijatelja nasilnici pljuvali u trenutku kad smo pognutih glava prolazili pokraj njih prilikom izlaska iz škole, ispred nje… Iako su kazali kako nas nisu pljuvali, vidio sam ogromnu pljuvačku na mojoj jakni. Okrenuo sam se, primio čvrsto torbu u svoju ruku i njome je udario nasilnika. No, promašio sam ga…

Stoga, počeo sam se tući, jedan je došao s leđa i udario me, pokušao sam se ustati ali on je bio na meni, napadao me, udarao, bio je poput oluje… Pridigao sam se, krenuo opet na njega, i onda sam zadobio njegovo poštovanje jer sam se usudio potući s njim. U tom trenutku dogodilo se nešto nevjerojatno. Onako sav krvav, pretučen, ponovno sam se stao u gard prema njemu, a onda su i on i njegovi, onako odjednom, počeli se povlačiti, poput kakvih kukakvica govoriti koji je tvoj problem i tako. Nikad me više nisu napali”.