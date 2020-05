Miočić od kolovoza prošle godine nije branio naslov. UFC je zakazao borbu s Cormierom, a tek onda će on doći na red. Treća borba između ove dvojice trebala bi se održati do kolovoza, što znači da će Ngannou još malo pričekati na svoju drugu priliku

Dosta je napeto u teškoj kategoriji UFC-a. Prvak Stipe Miočić pod konstantnim je pritiskom da se borba njega i Cormiera održi što prije, a pritisak s druge strane vrši pretendent na njegov pojas Francis Ngannou. Stipe je već jednom svladao Ngannoua, ali ovaj je u posljednjem razgovoru izjavio da bi mu teži protivnik ipak bio Cormier.

“Iskreno, više imam samopouzdanja kada govorimo o revanšu protiv Miočića nego u potencijalnoj borbi protiv Cormiera. Mislim da je Cormier veći izazov. Stipe me nije mogao dovršiti. Da je u istoj borbi bio DC, on bi me dovršio. Bio sam gotov, nisam se mogao kretati i Stipe me svejedno nije dovršio. Ako ću se ponovno boriti protiv Miočića sada imam više znanja i iskustva za pobijediti ga”, rekao je Francis u razgovoru za BJPenn.

Miočić od kolovoza prošle godine nije branio naslov. UFC je zakazao borbu s Cormierom, a tek onda će on doći na red. Treća borba između ove dvojice trebala bi se održati do kolovoza, što znači da će Ngannou još malo pričekati na svoju drugu priliku. Cormier je nedavno izjavio kako se voljan boriti s Ngannouom za titulu ako Stipe neće.

‘Oni su idioti’

Miočićevo ime zazivaju na sve strane, a prvak je nedavno imao odgovor na te provokacije. Cormier ga poziva da se bori s njim, ali Stipe doslovno nema gdje trenirati za tu borbu.

“Ne znam što točno ljudi hoće od mene. Svi pričaju da kao zadržavam kategoriju, a ja se pitam – kako? Neki pričaju – ‘pa mi možemo trenirati’. Ok, dobro za vas. Ali vi živite u drugim državama s drugačijim pravilima. Moj je trener morao zatvoriti svoju dvoranu i nije primao nikoga. Dio stvari bio je izvan dvorane i nekoliko je ljudi, njih 5-6 zajedno treniralo. Držali su se odvojeno, ali netko ih je vidio i prijavio pa je on odmah morao odgovarati. Toliko su strogi. Stoga svi mogu jednostavno začepiti usta jer su idioti”, rekao je Miočić u razgovoru s MMA Fightingom.