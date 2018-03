NGANNOUV TRENER NAHVALIO SVOJEG BORCA: ‘I nakon loše predstave protiv Miočića izdržao je do kraja’

Ngannouv trener komentirao je svojeg borca i borbu protiv Miočića

Francis Ngannou je razvikano ušao u borbu za teškaški pojas protiv Stipe Miočića, ali hrvatsko-američki borac spustio ga je na zemlju vrhunskom predstavom i zadržao UFC-ov naslov prvaka.

Njegov boksački trener Dewey Cooper progovorio je stanju u kojemu se nalazi njegov borac nakon teškog poraza, a najavio je i lov na naslov te povratak među elitu.

“Čak i nakon ovako loše predstave, izdržao je do samog kraja”

“Imali smo jednu noć kada nismo bili svoji i svi smo toga svjesni. Čak i kada je bio najgori, Ngannou nije bio zaustavljen u Octagonu. To je sve što mogu reći o tom meču. Kada pokaže sve što može, Francis ne može biti svladan u Octagonu. Čak i nakon ovako loše predstave, izdržao je do samog kraja”, rekao je Cooper o toj noći. “Francis je fenomenalan sportaš i siguran sam da će se vratiti još jači. Stipe je tu noć bio na vrhunskom izdanju, a to nije bio slučaj kod nas. To će nam poslužiti kao referenca da moramo biti još bolji”, prenosi BJPenn.

I'm back in the business! ☝️ pic.twitter.com/1A6Cw7DybC — Francis NGannou (@francis_ngannou) March 13, 2018

Miočić je slavio jednoglasno

Stipe Miočić po treći je put obranio naslov UFC prvaka teške kategorije, čime je postao jedini u povijesti koji je toliko puta branio naslov u kraljevskoj disciplini, a do pobjede je došao nakon pet teških rundi jednoglasnom odlukom sudaca.

“Iz ovog poraza možete naučiti dosta, dobijete mnogo iskustva i znanja. Francis će sigurno postati UFC prvak u teškoj kategoriji. U to nema sumnje. Iza tebe ima sjajan tim, ali i bez njih, on je nešto posebno. Ima sve što MMA borac mora imati. A on sve to ima u svojoj srži. Vjerujte mi kada vam kažem da će on postati prvak. Iskustvo koje je steko u meču protiv Miočića je neprocjenjivo”, zaključio je Cooper.

Ngannou i dalje čeka svojeg sljedećeg protivnika protiv kojeg će krenuti u novi lov na pojas.