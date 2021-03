Foto: Screenshot: You Tube

‘Skenirao sam ga dok smo stajali i vidio sam da se trese’

U UFC-ovoj novoj, petoj epizodi Embeddeda, vloga koji prati borce pred UFC 260 priredbu u UFC Apex-u u Las Vegasu (u glavnoj borbi večeri sastaju se Miočić i Ngannou) vidjeli smo zanimljivu scenu nakon konferencije za novinare i odmjeravanja, odnosno posljednjeg sučeljavanja boraca prije ulaska u elitno Octagon. Nakon što je odlazio iz dvorane Ngannou je za kameru koja ga je pratila izjavio:

Obojica u petak prošli vaganje

NGANNOU CORMIERU: ‘Ti nisi Afrikanac’; Bivši prvak prasnuo u smijeh – ‘Ej, čekaj malo, daj stari’

“Stajao sam tamo i u jednom trenutku sam ga skenirao i vidio da se trese. To znači da i on to ima. Osjeća taj intezitet borbe, što je dobro”, tvrdi Francis Ngannou…

Stipe lakši nego protiv Cormiera

Podsjetimo, u petak su obojica prošla vaganje na kojem je Ngannou imao čak 13 kilograma više od Miočića. Stipe je na 106.5, dok je Ngannou na 119.5. Znači, Predator je teži čak 13kg, a Miočić je lakši nego u posljednjem njihovom okršaju. Daniel Cormier kad je vidio koliko Miočić ima kilograma je u prijenosu uživo komentirao kako mu Stipe izgleda lakše i svježije nego u posljednjem meču protiv njega…

Prije tri godine, u njihovom prvom meču u TD Gardenu u Bostonu na UFC 220 priredbi, Stipe je bio pet kilograma teži, dok je Ngannou nabio dodatnu kilažu, te je teži nego u posljednja četiri meča koja je odradio. U usporedbi s prvim okršajem, Kamerunac je na istoj kilaži. Miočića i Ngannoua dijeli u biti jedan konfekcijski broj.