NGANNOU PRIZNAO NEMOĆ PROTIV MIOČIĆA: ‘Nikada to ranije nisam doživio, a zbog tuge sam pogledao samo dvije runde’

Oglasio se o borbi sa Miočićem u kojoj je izgubio

Francis Ngannou prekinuo je medijsku šutnju i polako se vraća u javnost nakon poraza kojeg mu je nanio hrvatsko-američki teškaš Stipe Miočić u siječnju ove godine u borbi za naslov prvaka.

Dojmovi su se slegli, a snažni borac napokon je nekoliko puta izvrtio film velike borbe i podijelio je dojmove gostujući u The MMA Houru.



“Već sam nakon polovice prve runde osjetio da nešto nije u redu. Nije to bilo nešto na što sam navikao. Osjetio sam takav umor na sparinzima jer se na njima guraš do krajnjih granica. Svaku rundu spariraš sa svježim likom, a odradiš veliki broj rundi, ali nisam osjetio takav umor nakon prve ili druge runde. Znao sam i u borbama doći do druge runde, ali nikad nisam bio umoran kao ovdje u prvoj”, rekao je Ngannou, a prenosi Fightsite.

Priznao je kamerunski borac da još nije pogledao cijelu snimku borbe.

“Gledao sam ju, ali ne cijelu. Pogledao sam dvije runde i to me dosta rastužilo”, rekao je Ngannou koji je bio impresioniran time kako je Stipe preživljavao i izbjegavao njegove bombe.

“Da. Čvršći je nego što sam mislio. Ali nisam toliko iznenađen jer ga nisam toliko jako uzdrmao. On je bio jako pametan, dobro se kretao i izbjegavao moje udarce, no nisam osjetio da sam ga pošteno pogodio. Bio je čvršći no što sam očekivao jer nisam očekivao da će i dalje nastaviti u tom ritmu nakon onog udarca”, priznao je i dodao kako je “sje**o taktiku”.

“Trebao sam ići sporije u prvoj rundi. Prije početka druge iz kuta su mi govorili da ne trebam žuriti jer je ovo borba na pet rundi, ali ja sam krenuo ludo”, zaključio je.