Kamerunac Francis Ngannou po prvi put u karijeri okrunio se naslovom prvaka UFC-ove teške kategorije nakon što je u 52. sekundi druge runde nokautirao dosadašnjeg prvaka Stipu Miočića.

“Ne mogu riječima opisati osjećaj koji sada prolazi kroz mene. Dugo sam čekao priliku za ovo, uspio sam postati prvak i ušutkati sve kritičare koji su sumnjali u mene. Dokazao sam svima koji su mislili da su bolji od mene da sam dostojan ove titule”, kazao je novi prvak nakon borbe.

Ngannou talks about how much he learned from the first fight with Miocic: "I have a great outcome from that fight. It was a great benefit from that fight and I believe that that benefit pushed me, rised me higher than this" #UFC260

— MMAFighting.com (@MMAFighting) March 28, 2021