Malo više od dva tjedna preostalo je do borbe

Svijet s nestrpljenjem čeka borbu između Francisa Ngannoua i Stipe Miočića. Ulog je naslov teškaškog UFC prvaka. Američki Hrvat u njoj će Miočić peti put u karijeri braniti pojas teške kategorije UFC-a, a nadamo se, eto, da će na ljeto imati prilike braniti i šesti put protiv Jonesa.

Predator je uoči tog meča objavio snimku s priprema na kojoj se vidi koliko ozbiljno shvaća Miočića. Prije tri godine svladao ga je odlukom sudaca u meču u kojem je Miočić bio znatno bolji, ali od tada se štošta promijenilo kod obaju boraca.

Miočić je u međuvremenu odradio tri vrlo teška meča s Danielom Cormierom, gubio je pojas, zatim ga spektakularno vratio i potom obranio prošle godine, a od tada se nije borio. Ngannou je pak puno napredovao, doživio je još jedan poraz nakon Miočića, ali od tada do sad je nanizao samo pobjede i otprilike je dva puta opasniji nego što je bio onda.

A da Miočića čeka možda i najveći izazov u karijeri pokazuju i snimke s priprema koje je objavio Predator.

Gledajte, stvarno sam puno toga naučio iz tog dvoboja. Iako sam bio na razini jednog meča za svjetsku titulu, i dalje je mojoj igri i mom iskustvu nedostajao određeni dio. Pitao bih se – ok, kako bi izgledala borba na tri runde? Zapravo, ušao sam u meč znajući da je ispred mene možda i pet rudni, a do tad nisam odradio ni u tri. Kako to izgleda? Kako se pripremiti za takvu borbu? Imao sam puno pitanja. A onda sam si nakon borbe rekao – ok, sada shvaćam”, rekao je nedavno Ngannou.