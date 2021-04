Ovo je poruka za Francisa Ngannoua i sve momke iz UFC-a. Želite li malo ‘Gipsy King’ novca, znate gdje me možete naći. Želite li malo te ‘Gipsy King’ snage, dat ću vam je. Bilo kad, bilo gdje, sedam dana u tjednu, nedjeljom dvaput.

NIKAD LUĐI TYSON FURY ŽESTOKO ISPROZIVAO JOSHUU I PREDATORA: ‘Ovo je poruka za Francisa Ngannoua i ostale tipove iz UFC-a’

Poručio je to svjetski boksački prvak po WBC-u Tyson Fury tijekom svoje posljednje eskapade na društvenim mrežama. Međutim, prozvani Ngannou nije mu ostao dužan te je reagirao i putem Twittera mu jasno poručio što misli o tome.

“Prvo ću riješiti Jona Jonesa, a onda dolazim po Tysona Furyja”, poručio je Ngannou.

Njihovo prepucavanje započelo je kada je Ngannou poslije borbe s Miočićem dao intervju za TMZ u kojem je izjavio da bi se jednog dana volio okušati u boksu.

I'll take care of @JonnyBones first then come after @Tyson_Fury

“Ne želim se boriti protiv Mikea Tysona, ali volio bih se boriti s teškašem poput Tysona Furyja. Definitivno ću boksati u budućnosti. Moj je san uvijek bio baviti se tom plemenitom vještinom, a iako sam otišao u MMA i dalje bih se volio okušati u boksu”, kazao je Ngannou nakon što je prije toga bio gos u Tysonovom podcastu gdje su pokazali koliko cijene jedan drugoga. Očekivano, posije toga Fury je brzo reagirao.

“Mike Tyson, kad pobijedim Joshuu. Razbit ću tog lika. Francis Ngannou, lagan posao“, napisao je Fury u svojoj objavi.

Nije Fury trebao dugo čekati na odgovor Francisa Ngannoua: “Ako ti je ovaj tip to napravio, što misliš što ću ti ja napraviti?”, odgovorio je strašni Kamerunac tako da su ove posljednje objave samo nastavak njihova prepucavanja.

Furyja, inače, uskoro čeka borba s Anthonyjem Joshuom u meču od 200 milijuna funti.

If this guy did this to you, what do you think I would do? 🤔 https://t.co/8LKhcnJY5O pic.twitter.com/ceqgnrUaTJ

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) April 13, 2021