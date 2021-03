Kamerunac Francis Ngannou okrunio se naslovom prvaka UFC-ove teške kategorije nakon što je u 52. sekundi druge runde nokautirao dosadašnjeg prvaka Stipu Miočića.

Nakon presici poslije borbe Ngannou je otkrio što je rekao Miočiću nakon borbe.

“Rekao sam mu da mi je bilo čast dijeliti oktogon s njim. Svi znamo što je Stipe napravio u diviziji kao bi postao najveći svih vremena”, kazao je Ngannou. Također, rekao je da će se opet boriti sa Stipom ako to bude potrebno.

