Argentinski MMA borac Francisco Barrio 'Croata' u subotu je navečer u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu ugušio u drugoj rundi Vasu ' Psihopatu' Bakočevića i po drugi ga put dobio na isti način. Prije dvije godine u Šibeniku ga je isto "ugušio", ali nakon što se Vaso ozlijedio. Također, meč Croate i Vase bio je najiščekivaniji revanš ikad u regiji, kao i najveći MMA meč ikad u regiji, a njegovu snimku možete pogledati na Voyo platformi.

Što se tiče meča, Vaso je odmah krenuo u napad, ali Croata se sjajno odupirao njegovoj stojci, napadima i borbu selio uz žicu, a onda na parter. Vaso nije znao što bi, pa je vrijeđao u borbi Croatu, provocirao ga, udarao tamo gdje nije smio, a dobio je od suca i dva negativna boda. U drugoj rundi je Vaso napravio krunsku pogrešku. Imao je Francisca na tlu, ali ga je pustio da se digne, zaradio pljesak publike, a nakon toga je zaradio i submission. Pionir je bio u šoku, a Croata je pokazao da je bolji borac.

Vaso se nekoliko dana nakon poraza oglasio na Instagramu i zaprijetio novinarima jer mu se nisu svidjeli naslovi u medijima:

"Novinarske smrdine koje me mole za intervjue i poslije stavljaju jajarske naslove kao da me onaj papan izdominirao i poigrao se sa mnom, a ne jedva preživio i pobijedio, sljedeći put će dobiti intervju, ali prije toga ću im zavrnuti uši i onda da mjaukati i meketati, a to ćemo snimati mojom kamerom. Jajare raspale", bio je jasan MMA borac.

