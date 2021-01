U jednom je trenutku u posljednjoj dionici usred borbe gledao u komentatorski tim

UFC je u subotu otvorio novu sezonu, a pred 2000 gledatelja u Etihad Areni u Abu Dhabiju održana je UFC on ABC 1 event, prvi u 2021. godini i prvi na kojoj su nakon dugo vremena prisustvovali navijači. Prva priča eventa je Max Holloway koji je odradio fantastičnih, povijesnih 25 minuta.

NA POMOLU BORBA KOJU SVI MMA FANOVI ŽELE VIDJETI: ‘Sastat ću se s Khabibom i opasno ću ga pritisnuti da dođe do toga’

Dokazao svoju boksačku tehniku

Bilo je preostalo još 90 sekundi borbe, kad je Max Holloway kazao komentatorskom timu da je on najbolji boksač UFC-a, nakon što je boksački ubio Calvina Kattara, nema s čim ga nije pogodio.

Max Halloway did a no look punch while saying "I'm the best boxing in ufc." Then started dodging like 5 punches. pic.twitter.com/rp2sqpVcV1 — zeus tarectecan (@Jetvet99zeus) January 16, 2021

Na ABC-u, američkoj TV mreži koja je oduvijek bila domom boksa, još tamo od od 1940-ih, Holloway je više nego dokazao svoju boksačku tehniku.

Holloway je izdominirao Kattara jednoglasnom sudačkom odlukom (50-43, 50-43, 50-42) na UFC Fight Nightu u Abu Dhabiju.

U jednom je trenutku u posljednjoj dionici usred borbe gledao u komentatorski tim, vikao i vodio razgovor s njima poput najvećeg šoumena, a paralelno izbjegavao i zadavao udarce. Službena statistika: Holloway je zadao 445 značajnih udaraca, a Kattar 133, za povijest, piše ugledni američki ESPN.

MAX HALLOWAY is that guy give him the fight he wants! — Chef (@David_Meehan65) January 16, 2021

Holloway je bivši UFC prvak u perolakoj kategoriji i najodlikovaniji borac ikad. Ova borba bi mogla biti njegova najbolja izvedba u karijeri – ona koja bi ga mogla dovesti u red za još jednu priliku za naslov.

‘Ne bojim se nikakvog teškog rada niti teških borbi’

Predsjednik UFC-a Dana White rekao je kako vjeruje da Holloway “zaslužuje” još jedan napad na trenutnog prvaka u poluteškoj kategoriji Alexandera Volkanovskog, od kojeg je Holloway izgubio dva meča. Ali, Holloway će morati pričekati. Sljedeća borba Volkanovskog bit će protiv Briana Ortege 27. ožujka na UFC-u 260, rekli su izvori za Ariel Helwani iz ESPN-a.

“Da bih došao do svog prvog UFC naslova, morao sam dobiti 10 borbi i osvojiti privremeni”, rekao je Holloway na konferenciji za novinare nakon borbe.

Nastavio je pobjednik ovog meča….

“Težak posao? Ne bojim se nikakvog teškog rada niti teških borbi. Znate kako se kaže: Da biste bili najbolji, morate pobijediti najboljeg. A najbolje je ipak najbolje. Ma dovedite ih sve “.

Max Halloway is absolutely incredible man what a masterclass performance — ‎⎊ Gatt ‎⎊ (@AnthonyGatt) January 16, 2021

ESPN je Hollowaya svrstao na 2. mjesto, a Kattara na 6. mjesto na svijetu u perolakoj kategoriji. Ovo je bio prvi UFC događaj koji se emitirao na ABC-u i prvi od 2018. koji se emitirao na jednoj američkoj kabelskoj televiziji. Nakon toga, Holloway je rekao da će ostati u Abu Dhabiju još tjedan dana i staviti se na raspolaganje ako se što dogodi borcima UFC-a 257 s glavnog događaja glede koronavirusa, Conorom McGregorom ili Dustinom Poirierom.

‘Mislim da ljudi stalno sumnjaju u Maxa’

Dana White, međutim, brzo je odbacio tu ideju, rekavši novinarima da će Holloway ići kući na odmor. Ipak, White nije imao ništa osim pohvale za Hollowayevu izvedbu, nazvavši ga “jednim od velikana”.

Fight of the year. No fight will touch this fight the whole year — ShermBaDerm (@Fnsherm) January 16, 2021

“Mislim da ljudi stalno sumnjaju u Maxa i misle: ‘Hoće li se pojaviti, vratiti onaj stari Max?’ Tip koji je izgubio korak i sve to?”, kazao je White i dodao:

“Jednostavno ne. Mnogo ljudi koje svi poštujemo i znamo puno o ovom sportu večeras su izabrali Kattar za pobjedu. Dajmo i Kattaru poštovanje koje zaslužuje. Potrebna su dva da se napravi sjajna borba. Nevjerojatno.”

Društvene mreže također hvale Maxovu izvedbu u elitnom kavezu i proglašavaju je najboljom ove godine.