‘Skinuo je desetak kila i ima više mišića. Nije debeo kao prije, može bolje micati kukove i to mu pomaže u kretanju ringom’

Bivši teškaški boksački prvak Andy Ruiz Jr. trenutno se žestoko i posvećeno priprema za borbu protiv Chrisa Arreole koja je na rasporedu u travnju.

Pokazao novu figuru i jake bedrene mišiće

Američki Meksikanac trenutno se priprema s Eddyjem Reynosom, bivšim trenerom jednog od najboljih P4P boksača današnjice Canela Alvareza te je snimkama s priprema pokazao novu figuru s posebno naglašenim bedrenih mišićima. Prema snimkama koje dolaze s one strane bare, Ruiz nikad bolje nije izgledao, javlja Givemesport.com.

Inače, Andy Ruiz posljednji put je bio u ringu u jednoj borbi još tamo u prosincu 2019., kad je ostao bez naslova prvaka koji je šest mjeseci ranije senzacionalno osvojio pobjedom protiv Anthonyja Joshue i tako šokirao boksački svijet. No, za svoj povratak u ring doveo se u red.

Ionako prepoznatljiv po velikom trbuhu i debeljuškastom izgledu, Ruiz se na revanšu protiv Joshue bio pojavio još deblji i nije imao šanse obraniti pojase prvaka prema WBA, IBF i WBO verzijama. Postao je ovisan o čokoladicama i natrpao 130 kilograma. No, to je sad iza njega. Ruiz Jr. izgleda bolje nego ikad. Naporno trenira sve, od snage pa do tehnike i kondicije.

Naporni treninzi

“Da, naporno radimo stvarno”, kazao je Andy Ruiz Jr. u snimci.

“Skinuo je desetak kila i ima više mišića. Nije debeo kao prije, može bolje micati kukove i to mu pomaže u kretanju ringom. Radi vrlo naporno, promjena mu je jako pomogla. Znamo što može dobro raditi i uvjeravam vas da će ponovno biti svjetski prvak”, rekao je Reynoso za Behind The Gloves.