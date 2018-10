NEVJEROJATNA PRIČA UFC ZVIJEZDE IZ SREBRENICE: Pobjegao od pakla rata, u SAD-u su mu se rugali zbog odjeće, a sad ga prate kamere gdje god išao

Bektić posjetio svoju rodnu Bosnu i Hercegovinu

Ponekad moraš proći teške trenutke prije nego što ostvariš snove! Rečenica je koja najbolje opisuje život bosanskohercegovačkog UFC borca Mirsada Bektića (13-1-0). Bektić je posjetio svoju rodnu Bosnu i Hercegovinu, gdje je snimljen prilog za UFC-ov serijal “UFC Connected”. Upravo je taj prilog o Bektiću premijerno emitiran i postavljen na Facebook stranicu UFC-a.

Imao teško djetinjstvo

Bektić je imao teško djetinjstvo. Kao dijete je iz Srebrenice s roditeljima napustio BiH tijekom srbočetničke agresije u BiH i preko Italije i Njemačke kao desetogodišnjak stigao u SAD, u Lincoln. Kao novi dečko često je bio na meti nasilnika, pa se često i tukao. Novi klinac u školi, novi grad. Bez oca. Bila je to svakodnevna borba za Bektića…

‘Tukao sam se čitavo vrijeme’

“Bio sam još dijete i ostala djeca su se ismijavala zato što sam nosio istu odjeću dva dana zaredom. Zato sam se tukao, cijelo vrijeme. Bio sam dobar u tome i sada od toga živim”, rekao je Bektić u studenom 2016. u razgovoru za lokalni američki medij Lincoln Journalstar, o čemu smo i mi bili pisali.

Bektić je sve veća UFC zvijezda, a to je postigao svojim impresivnim nastupima koji su ga doveli na osmo mjesto službenog poretka za izazivača perolake kategorije. Izgubio je protiv Darrena Elkinsa u borbi u kojoj je dominirao. Da nije, možda bi bio jedan od izazivača i bio u čistoj prilici za borbu zas pojas. Bektić je trenutno u pozitivnom nizu u elitnom UFC-u. Ima dvije uzastopne pobjede protiv Lamasa i Pepeyja.

Prizemna osoba

Osim toga, on je jedna izuzetno prizemna osoba, što se i vidi u videu. U njemu je kratko ispričao svoju životnu priču, krenuvši od prognaništva iz Srebrenice, koje je rezultiralo dugogodišnjom odvojenošću od oca. Upravo s posjetom njemu započinje ovaj video.

Mirsad živi život kakav želi. Bavi se sportom, profesionalni je UFC borac. No, njegov krajnji cilj je naslov prvaka. Pojas velikana. Vječna slava. Ne, zbog slave se ne bori nego zbog sebe. On želi biti UFC šampion. To bi bilo ostvarenje snova za ovog 27-godišnjaka koji proživio sve strahote samog izbjeglištva. Naravno, još bi veće ostvarenje sna bilo uzimanje UFC pojasa. No, korak po korak. Kao što je korak po korak išao kad se doselio u novu sredinu.

‘Tukao sam se cijelo vrijeme, nikada se nisam povlačio’

Kad ga se pita za rat, kazat će kako ga se ne sjeća jer je bio mali. Ali zato pamti česte selidbe:

“U Njemačkoj nam je isteklo vrijeme, majka je otišla u američku ambasadu i našli smo se u Lincolnu, s 9 godina učio sam novi jezik i nove običaje. Jedino što sam znao o Americi je bio reper Tupac Shakur. I tukao sam se cijelo vrijeme, nikada se nisam povlačio”, dao je do znanja Mirsad Bektić u ranije spomenutom intervjuu iz 2016., sin majke Suade koji ima i dva starija brata. U ratu je izgubio strica, tetka i rođake. Otac ga je napustio.

Bektić je počeo trenirati karate, kratko je bio i u body buildingu. To su mu bili počeci.

U MMA ušao kao 17-godišnjak, pobijedio u prvim amaterskim borbama

“Tamo sam naučio da mogu napraviti tijelo da se vidi svaki mišić, da se vide rezultati i sav uloženi trud”, dodao je.

Cilja na pojas ‘ludog Irca’

U MMA je ušao kao 17-godišnjak, pobijedio je u prvim amaterskim borbama, izgubio je samo jednu od svojih 14 borbi, a sada cilja na pojas.

‘Nevjerojatno mi je da sam profesionalac’

“UFC me pozvao u svoj veliki kamp i odmah sam otišao. Nevjerojatno mi je da sam profesionalac. Imao sam borbe u Japanu, Švedskoj, Brazilu, Engleskoj, treniram s najboljim borcima svijeta. Odsjedam u prvoklasnim hotelima i učim nešto novo o zemljama i upoznajem ljude iz cijelog svijeta. UFC mi je dao mjesto za život, stipendiju i dobivam sav potreban trening ovdje”.

Bektić odrađuje treninge pod nekadašnjim trenerom američkog nogometa Doakom Ostergardom koji priznaje da o MMA-u ne zna mnogo, ali je u Bektiću vidio veliki talent. Njih dvoje izgradili su snažno prijateljstvo, snažnu vezu koja ih tjera prema naprijed, prema uspjehu.

‘Doak je moj mentor i prijatelj’

“Doak je moj mentor i prijatelj. Daje mi dobre savjete i pokušavam ih slijediti. Nakon svoje obitelji, s njim vjerojatno najviše razgovaram”, kaže Bektić te dodaje da se priprema za uspon prema vrhu UFC-ovog renkinga.

Bosanskohercegovački borac borio se i s ozljedom ligamenata koljena. Završio je i na operaciji i bio prinuđen prolaziti oporavak. Specijalnost su mu hrvanje i boks. Bektić je trenirao u Nebraski i sa olimpijskim i svjetskim prvakom u hrvanju Jordanom Burroughsom, sa Markom Manningom i Robertom Kokeshom.

“Trudim se biti zaposlen, posvećen sam tome da popravim renking i dobijem veće borbe. Moram svaki dan naporno raditi ili zaostaješ. Naučio sam da ne mogu sam. Puno je ljudi uz mene, majka, obitelj, Doak, svi treneri i specijalisti u America Top Teamu, svi su pomogli. Sada ih moram učiniti ponosnima”.