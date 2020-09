NETKO JE POSLAO PRIJETNJE HRVATSKOM BORCU I NJEGOVOM DJETETU: ‘Ako je to on, zaslužuje mjesec dana intenzivne da se opameti’

Plazibat je uz pomoć prijatelja pokrenuo akciju za pomoć napadnutom momku. Prikupljaju se odjeća, obuća, novac i ostale potrepštine

Splitska policija u nedjelju je uhitila nasilnike koji su snimljeni kako se iživljavaju nad maloljetnim dječakom u Kaštelima, a sada je na sve reagirao i proslavljeni hrvatski kickboksač i bivši K-1 prvak Antonio Plazibat.

Plazibat je na sve reagirao u Instagram priči na svojem profilu.

“Koji ste mangupi, ha? Vas četvorica tuče jednoga? Bit će vam lijepo kada vam ja dođem malo pokazati kako se baca high-kick, kroše, gdje se drže ruke, kako se rade kružni… Glupani mali. Ovo kad gledaš toliko boli da sam sad u Splitu ja bih vas tražio, a ne policija. Retardi je**ni, da bili retardi. I čuo sam da netko od vas neki borilački sport trenira, kickboks ili nešto, kako te nije sramota? Umjesto da zaštitiš i staneš u obranu ti tučeš okolo. Je li te sramota? Doći ću ti ja pokazati malo na sparing kako se tuče i radi, što treba napraviti”, poručio je Plazibat.

K-1 PRVAK PORUČIO NASILNICIMA SA SNIMKE: ‘Mangupi, četvorica na jednog, bit će vam lijepo kad vam dođem’; Oglasio se i klub jednog od napadača

‘Nije ugodno’

Plazibat je, kako je ispričao u intervjuu za Slobodnu Dalmaciju, dobio i “povratnu informaciju”. Kako je sam rekao, na svoj je Instagram dobio prijetnje, ali nije siguran tko mu ih je poslao i jesu li prave. Čak su prijetili i njegovom djetetu.

“Nije ugodno primiti takvu poruku, ali iskreno ne vjerujem da je to on ili netko od njegovih nego vjerojatno samo neki ‘trol’ koji koristi situaciju i dolijeva ulje na vatru. A ako je to zaista on, onda ne zaslužuje samo batine, nego i mjesec dana intenzivne da se opameti” rekao je najbolji hrvatski kickboksač i dodao:

“Postoji način da se sazna tko stoji iza tog profila, ali ipak mislim da to nije ta osoba. Ako se nastave prijetnje, onda ću se malo više pozabaviti time.”

Organizirao akciju

Plazibat je uz pomoć prijatelja pokrenuo akciju za pomoć napadnutom momku. Prikupljaju se odjeća, obuća, novac i ostale potrepštine.

“Rekao sam ljudima da pomognu ako žele, onda se javio moj prijatelj Vlatko Žaja, kickboksač iz Kaštela koji poznaje pretučenog momka, i zakotrljala se lavina. Ljudi su se počeli javljati i prije nego što je bilo kakva akcija krenula. Sve je nastalo spontano. Javljaju se prijatelji iz Splita, Kaštela, Solina, čak Njemačke i Belgije. Svi nude pomoć. Već se sada skupilo dosta sredstava. Ljudi su pokazali srce. Nije on jedini takav momak kojemu treba pomoć i duša me boli zbog toga, ali ako bar njemu uspijemo pomoći napravit ćemo pravu stvar”, zaključio je Plazibat.