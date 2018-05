Talentirana braća Buza iz Zagreba potvrdili nastupe na Svjetskom prvenstvu u low kicku, ali za reprezentaciju Srbije

U rujnu prošle godine u hrvatskim borilačkim krugovima odjeknula je vijest kako je mladi i perspektivni kickboksač Erik Buza (16), rođeni Hrvat, nedavno nastupio za reprezentaciju Srbije na Europskom prvenstvu i uzeo zlatno odličje…

Do tada se nije znalo puno o konfuznoj situaciji osim da je KBK Armus suspendirao Erika i njegova brata blizanca Patrika (16) te da nemaju pravo nastupa za Hrvatsku, kao i to da je obitelj zbog toga odlučila potražiti rješenje u Srbiji i prepustiti mlade borce tamošnjem kickboks savezu na daljnji razvoj u obliku nastupanja za srpsku reprezentaciju na velikim turnirima.

I Patrik Buza se odlučio za Srbiju

Zašto dva perspektivna mlada hrvatska K1 borca, koja su osvajala medalje na natjecanjima za KBK Armus, nastupaju za Srbiju, a ne za Hrvatsku? Upravo je Net.hr istražio pozadinu priče i dao odgovor na ovo pitanje o čemu više možete pročitati – OVDJE.

Kako bilo, mladi Zagrepčani nastavljaju sa uspjesima i stvarno je šteta što tako dva mlada i perspektivna sportaša nastupaju za drugu zemlju, a ne za Hrvatsku. Braća Buza su početkom mjeseca svibnja na državnom low kick prvenstvu u Vranju potvrdili nastupe na Svjetskom prvenstvu, pa je tako reprezentacija Srbije dobila još jednog reprezentativca, Patrika Buzu.

Tako je nakon Erika i Patrik odlučio radije nastupati za Srbiju, a ne za Hrvatsku. U razgovoru s njihovom majkom Vesnom Stanković Buzom koja vodi njihove još mlade, ali uspješne karijere, kazala nam je kako je “Patrik mogao birati hoće li nastupati za Hrvatsku, ali samo ako bi bio primljen u reprezentaciju”.

Također, Vesna Stanković Buza, kako nam je sama rekla, prije nego što je dogovorila njihov angažman u Srbiji, kontaktirala je “Kickbox savez BiH”, ali su je u Savezu odbili, kako nam ona kaže, “zato što Savez BiH gaji dobre odnose sa HKBS-om”…

‘Za njega dileme nije bilo. Odmah je kazao kako želi tamo gdje i brat’

“Patrik je dosad bio 3 puta prvak Hrvatske u raznim disciplinama i više puta viceprvak, pa nikad nije ušao u hrvatsku reprezentaciju. Tako da za njega dileme nije bilo. Odmah je kazao kako želi tamo gdje i brat, znači rekao je da želi nastupati za Srbiju. Zna se pravilo, ako osvojiš prvo ili drugo mjesto, ulaziš u reprezentaciju”, kazala nam je Vesna Stanković Buza i dodala:

“Kod nas u Hrvatskoj, nažalost, ne ulaze sposobni nego podobni. Patrik je atraktivan borac sad već poznat i cijenjen u borilačkim krugovima diljem bivše Jugoslavije, poznat kao nokauter, pa ga se protivnici pomalo i boje. Malo je naporno, pogotovo mom suprugu koji radi u Njemačkoj pa dodje u petak u noći, da bi nastavili put prema Srbiji, odradili prvenstvo i već se u nedjelju vraća za Njemačku. Ali, za djecu nam ništa nije teško jer su dobra djeca i uspješni sportaši i sve nam to vrate. Nadamo se da će toovog puta biti svjetsko zlato”.

‘Nikad više za Hrvatsku’

Vesna Stanković Buza za kraj je izjavila:

“Kad su im istekle suspenzije mnogi su pisali mom suprugu iz HKBS-a, raspitujući se da li će sad kad nema zapreka ponovno nastupati za Hrvatsku i registrirati se za neki klub koji je član HKBS-a, na što im je Goran odgovorio, žalosno ali istinito, ‘nikad više za Hrvatsku’.

Inače, braća Buza počeli su trenirati slobodnu borbu u MMA klubu Ban u Dubravi, a ovog vikenda trebali bi ići na turnir u Vinkovce. Kontaktirali smo i predsjednika HKBS-a Tomislava Bilandžića da ga upitamo što je Savez napravio po pitanju da se riješi problem oko braće Buze da, u konačnici, nastupaju za svoju zemlju, a ne za Srbiju?

‘U Hrvatskoj ima puno kvalitetnijih boraca od braće Buze’

“Sad vrlo iskreno. To što Erik i Patrik nastupaju za Srbiju, to je njihov izbor. Vi jednostavno tamo, govorim za obitelj Buza, za roditelje, nemate s kim razgovarati. To su klinci koji su maloljetni i koji još ne vode svoju riječ, odnosno nemaju pravo vlastitog izbora, a njihova majka, koja vuće korijene iz Srbije i upravo zbog toga naginje na tu stranu, brine se o svemu i donosi odluke. Shvatite jednu stvar, to su sjajni dečki, uistinu jesu. Međutim, Patrik Buza u Hrvatskoj ne može biti državni prvak, u Hrvatskoj ima puno kvalitetnijih boraca od braće Buze, iako se, to je neosporno, radi o talentiranim borcima. Ja kao predsjednik HKBS-a želim svu sreću u sportskom i privatnom životu braći Buzi. Međutim, naglasio bih još jednom, to što oni nastupaju za Srbiju, to je njihov izbor”, izjavio je Tomislav Bilandžić.