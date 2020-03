[VIDEO] NET.HR DONOSI: Je li najstrašniji borac UFC-a samo velika prevara? Jedna činjenica u potpunosti ga razotkriva [ANKETA]

Je li najstrašniji UFC borac samo velika prevara?

Drugi po redu teškaški izazivač Stipe Miočića, kamerunsko-francuska UFC zvijer Francis Ngannou (14-3-0, 10 nokauta, 4 gušenja), zanimljiv je borac još od svog pojavljivanja u ovoj elitnoj organizaciji slobodne borbe 2015. godine. No, isto tako radi se o borcu nad kojim stoje neki upitnici.

Moćne fizičke predispozicije

Nitko nije mogao ostati ravnodušan na vanjštinu i fizikalije ovog borca u kombinaciji s njegovom snagom kojom je doslovno uspavljivao svoje suparnike za kratko vrijeme u kavezu, sve do susreta s Miočićem u siječnju 2018. godine, koji ga je Američki Hrvat u borbi koja je bila otišla u pet rundi rundi školovao, pokazavši mu kako je MMA nešto više od samo razornog udarca.

Francis Ngannou, nakon poraza od Miočića, više je radio na nedostacima

No, nakon toga poraza Francis Ngannou je više počeo raditi na parteru i zahvatima, kako bi bio što kompletniji i što više popunio rupe u tom tehničkom dijelu ovog brutalnog sporta, koji nije samo puko mlataranje rukama, pa ako prođe, prođe. Od spomenutog poraza, kao i onog protiv Derricka Lewisa, 33-godišnji se Predator odlično oporavio i najavio svoj ponovni pohod prema meču za titulu, koji tako želi, koji zaziva. No, u svim tim borbama Ngannou je pobijedio u prvoj rundi… Slično kao i u svom prvom nizu. U sedam je borbi Ngannou slavio nokautom u prvoj rundi, dok je u samo dva meča pobijedio u drugoj.

Vratio se zvučnim i moćnim pobjedama

Tako je nokautirao opasnog Curtisa Blaydesa, bivšeg UFC teškaškog kralja, ovog puta u prvoj rundi, do Stipe Miočića rekordera po broju uzastopnih obrana teškaškog pojasa (dva puta) Caina Velasqueza, te najboljeg boksača u UFC-u i također bivšeg prvaka, Brazilca Juniora Dos Santosa.

Ove zvučne pobjede su dovoljne su za poziciju izazivača, no trenutna situacija u kraljevskoj teškoj diviziji je takva da Ngannou samo čekati ili prihvatiti nekog drugog i odraditi s njim meč. Ngannou se, na kraju, odlučio za drugu opciju i 28. ožujka borit će se protiv Jairzinha Rozenstruika, Surinamca koji je svoju UFC karijeru započeo u sličnoj maniri jakog udarača strašnih fizikalija.

UFC jasno je dao do znanja da je novi susret Miočića i Daniela Cormiera pravac u kojem žele ići što žele realizirati, kako bi imali trilogiju. Neke informacije, pak, govore da bismo te taj meč mogli gledati u lipnju, druge da nas čeka na velikoj UFC 252 priredbi u srpnju, a treće da se Stipe više nikad neće boriti.

Njegova današnja muskulatura izgleda impresivnije nego ikad

Kako bilo, na Instagram profilu Francisa Ngannoua objavljene su fotografije s priprema na kojima se itekako dobro vidi kako njegova današnja muskulatura izgleda impresivnije nego ikad. E sad, postavlja se pitanje ima li to kakvog planiranog efekta na njegovu borbu, ili je to jednostavno rezultat vremena provedenog u teretani i nabijanje mišića, što nije baš dobro jer mišići usporavaju udaračke tehnike? Hoće li ponovno ostati bez zraka i energije kad ga netko odvede u treću rundu?

Ngannou se, stoga, praktički preselio u Las Vegas kako bi se u UFC-evom kampu pripremao i radio, kako bi bio što bolji. U razgovoru za BT Sport u drugoj polovici lipnja 2019., uoči borbe s Dos Santosom, Ngannou je kazao kako se dobro osjeća i kako voli živjeti u Vegasu…

“Grad, život ovdje, volim Vegas. Ovdje imam sve što mi je potrebno, puno je boraca i dobro je raditi. Nije lagano, ali nikad nije… Bolje da sam ovdje”, kazao je Francis Ngannou i progovorio o svom teškom djetinjstvu:

Težak život

“Da, bilo je teško, ali ne bi postigao i došao do onog što imam sada. Kad sam imao 6 godina, moji roditelji su se razveli i počeli smo živjeti odvojeno. Sjećam se, bio sam klinac, da sam uvijek imao neke smjernice, odnosno znao što ne želim biti, što će me usmjeriti u životu. Nije to bilo lagano, u odrastanju, pa i kasnije nakon toga, mnogi pokleknu i odu na krivi put. Govorim u periodu od 18 do 22 godine, kad mnogi imaju iskušenja od bandi i nekih takvih stvari. Moj tata nije imao dobru reputaciju i ja nisam htio postati takav. Imao sam 6 godina, ali sam znao da ne želim biti poput svog oca”, rekao je Francis Ngannou.

Moćni borac izrazitih fizičkih predispozicija i razornog udarca

Krajem 2017. godine, prije nego što je ušao u kavez s Miočićem, dio borilačke javnosti pitala se je li Ngannou uistinu tako moćan borac ili se radi samo o prevari? Je li Ngannou uistinu toliko impresivno prezentirao svoje borilačko umijeće ili je UFC-ova hype mašinerija na čelu s Danom Whiteom odradila svoj posao? Ta pitanja, naime, nekako još uvijek stoje neodgovorena.

Ne želimo kazati kako je Francis Ngannou loš borac, kako nema kvalitetu… Upravo suprotno. Radi se o moćnom borcu, izrazitih fizičkih predispozicija, razornog udarca koji će, uvjereni smo, ponovno dobiti priliku za titulu. Ngannuov desni kroše ima gotovo 100 konja što je snaga jednog prilično snažnog automobila niže srednje klase. Prilično impresivno. I zastrašujuće. I naravno da to itekako poziva na oprez i divljenje svima…

Kad borba ode treću rundu, Ngannou gubi

No, trebate znati jednu stvar. Dakle, još Ngannoua u UFC-u nismo vidjeli da pobjeđuje u nekoj borbi koja odlazi u treću rundu. Znači, kad se gubi tjelesna snaga i dolazi do izražaja kondicija, znanje, strategija, borilačka inteligencija, što nije samo razorno udaranje. Vidjeli smo u borbi protiv Miočića, nije mu prošlo odmah nokautirati suparnika pa se na kraju ispuhao, ostao bez snage, i Miočić se s njim poigrao u kavezu. Protiv Lewisa je izgubio nakon treće runde, što mu je bio drugi uzastopni poraz u UFC-u. Borce koje je u UFC-u pobjeđivao u drugoj bili su Henrique u svom UFC debiju i spomenuti Blaydes, u njihovoj prvoj borbi 10. travnja 2016.

Znači, jedina dva poraza u UFC-u, od ukupno tri koje ima u karijeri (14. prosinca 2013. poražen u Fight Contendersu od Cissea), došla su u borbama koje su otišle u tri i u pet rundi.