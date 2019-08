NESTAO ZA REKORDNIH 11 SEKUNDI: Zaletio mu se u noge i prisilio ga na predaju rijetko viđenim zahvatom

Zanimljiva, ali vrlo kratka, borba odvila se na Bellator 225 priredbi. Naime, organizatori su se pohvalili kako je pao najbrži ‘submission’ u povijesti ove organizacije. Novi rekorder je Aviv Gonzali koji je za samo 11 sekundi prisilio protivnika Eudarda Muravitskog na predaju borbe.

Gonzali je na protivniku izveo rijetko viđen zahvat ‘imanari roll’. Odmah se zaletio u stopala protivniku i uhvatio mu nogu. Muravitski se nije mogao izvući iz takozvanog ‘heel hooka’ i morao je predati borbu.

1️⃣1️⃣ seconds of wizardry by @aviv_gozali leads to the fastest submission in Bellator history (via @BellatorMMA) pic.twitter.com/PPyKg3aOeA

— ESPN MMA (@espnmma) August 25, 2019