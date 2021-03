Američki borac hrvatskih korijena, Stipe Miočić ovog vikenda po peti put brani naslov prvaka UFC-a u teškoj kategoriji. Miočića čeka najgori mogući protivnik, prvi izazivač Francis Ngannou, kojeg je svladao odlukom sudaca 2018. godine, a borit će se na UFC 260 priredbi u Las Vegasu. Miočić već sada slovi za najboljeg teškaša svih vremena, a proglasili su ga i najopakijim borcem današnjice. Sada ima priliku opet potvrditi taj status.

A uoči borbe ESPN je podsjetio na lanjski susret Predatora i Mikea Tysona. Čelični Mike mu je tada pokazao neke boksačke trikove, a Ngannou je na na Twitteru napisao da je sjajno proveo s legendom i dodao da mu je on uzor.

Combining Francis Ngannou's power with some of @MikeTyson 's knowledge and ringcraft is a scary proposition for Ngannou's opponents 😱 #UFC260

Kladionice su, inače, na strani Kamerunca, jer čovjek je doista u brutalnoj nokauterskoj formi, ali Miočića se nikako ne smije otpisati jer već ga je jednom, 2018. godine, svladao, a isto tako je bio “underdog”.

Miočić je od tada pa do sada gubio pojas od Daniela Cormiera, zatim ga je vratio i obranio, a uoči “fajta” s Ngannouom prisjetio se baš tih prethodnih mečeva, kao i onog prvog s Kameruncem.

My time with the legend @MikeTyson was such great learning experience.

The full video is here 👉 https://t.co/iNk2QhRlPB

