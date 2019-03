NEKE RIJEČI RONDE ROUSEY TEŽE SU OD UDARACA: ‘Je*eš njih, je*eš sve njih, niti jedna od tih kujica me ne može dotaknuti’

Foto: Screenshot: You Tube

Foto: Screenshot: You Tube Autor: Sportski.net 09:54 09.03.2019

Uskoro bi trebala postati prva žena u povijesti koja će predvoditi Wrestlemaniu

Ronda Rousey objavila je novu epizodu svog Vloga, u kojoj je ozbiljno napala svog trenutnog posladavca. U pitanju je najveća “hrvačka” organizacija svijeta, WWE. Između ostalog je prekršila njihovo glavno pravilo, javno izjavivši ono što zapravo svi znaju, kako su sve njihove borbe namještene.

U pitanju je Rondin Youtube serijal “Ronda on the Road”, koji prati njena putovanja na WWE događanja. Na njima je ona vrlo često jedna od glavnih zvijezda, a uskoro bi trebala postati prva žena u povijesti koja će predvoditi zapravo najveću “kečersku” godišnju priredbu, Wrestlemaniu. No, čini se da joj baš i ne cvjetaju ruže po pitanju suradnje s gazdama.

Tijekom posljednjeg dijela epizode, Ronda je odjednom započela svoj monolog, koji je bio agresivno upućen upravo prema WWE, iako nitko ne zna zbog kojeg razloga je do toga došlo. Posebno jer je tim putem prekršila najveće pravilo sporta kojim se trenutno bavi, piše Fightsite.

Neki smatraju da joj nije baš najbolje sjeo plan WWE-a za promociju spomenute Wrestlemanije

“Ne želim više odrađivati njihovu jebenu glumu. Mogu reći da je to sve dio nastupa, ali od sada ću raditi sve samo onako kako ja želim. Oni mi mogu pokušati objasniti što žele, ali jebeš njih. Jebeš sve njih, uključujući cijeli WWE svijet! Spremna sam izraziti nepoštovanje prema sportu kojeg toliko vole. Hrvanje je namješteno! Sve je u scenariju! Nije stvarno! Niti jedna od tih kujica me ne može niti dotaknuti”, izjavila je bivša UFC zvijezda i najveća ženska MMA zvijezda u povijesti.

Fanovi i analitičari profesionalnog hrvanja odmah su krenuli s pretpostavkama i spekulacijama zbog čega je Ronda imala takav istup, ali nitko nema pravi odgovor. Neki vjeruju da je to zbog ozljeda kakve je u ringu zbog scenarija znala zadobiti (prikazala ih je u videu nedugo prije spomenutog monologa), neki misle da je zbog trash talka njene vjerojatno iduće protivnice, Charlotte Flair, dok neki smatraju da joj nije baš najbolje sjeo plan WWE-a za promociju spomenute Wrestlemanije gdje bi se protiv Flair trebala “boriti”.

U svakom slučaju, Ronda je ovime navukla bijes fanova, a možda i poslodavaca. Naravno, nije isključeno kako je i ovo sve dio “acta”, odnosno scenarija u dogovoru s vlasnicima WWE-a. No, Ronda Rousey digla je na noge svijet WWE-a, ali i MMA-a, budući da su svi elitni portali koji prate slobodno borbu reagirali na ovu situaciju.