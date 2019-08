‘NE MOGU VJEROVATI DA ME MIOČIĆ NOKAUTIRAO’: Cormier se ne miri porazom, ali priznaje gdje je pogriješio

Cormier je u svojem obraćanju nakon meča rekao kako ne vjeruje da mu se to dogodilo.

“Cormier je opasan. Uočio sam neke slabosti u trećoj rundi. Hvala Bogu da sam ga u četvrtoj rundi sam ga uzdrmao desnicom, jer on je stvarno opasan”, izjavio je Stipe Miočić nakon borbe za UFC naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji održanoj u Anaheimu u kojoj je tehničkim nokautom svladao dosadašnjeg prvaka Daniela Cormiera, koji mu je taj naslov bio preoteo prije 13 mjeseci.

Međutim, Cormier je u svojem obraćanju nakon meča rekao kako ne vjeruje da mu se to dogodilo.

“Gubiti za mene je nešto najgore moguće. Ja sam vrlo kompetitivan i bilo kakav poraz u bilo kakvom meču je za mene nešto strašno. A to što me je Stipe završio mi je nepojmljivo. Ovo je drugi put da sam izgubio prekidom i to nije dobro. Ja sam dovoljno pametan da to shvatim”, rekao je Cormier na pressici.

Je li ovo njegov kraj?

“Mnogo puta donosimo odluke koje baziramo na našim osjećajima. Ja ne želim biti taj tip. Vratit ću se kući i razgovarat ću sa svojom suprugom Selinom i svojim trenerima. Odlučit ćemo što je sljedeće”, kazao je.

Do nokauta je Cormier vodio u meču.

“Mislim da sam bio prilično dobar. Ali onda je on pogodio taj udarac, u četvrtoj rundi je jako dobro radio u tijelo, a onda je sjela i ta desnica koju nisam vidio i uspio me dovršiti. Odradio je sjajan posao. U četvrtoj rundi sam odlučio malo smanjiti pritisak. Ne znam zašto. Možda da bih se malo oporavio i pripremio za petu rundu jer sam shvatio da ga je teško dovršiti. Ne znam koji je razlog zašto sam skinuo nogu s gasa, ali to je bila greška”, pričao je Cormier.

Jako mi je žao

Potom je otkrio gdje je pogriješio. Oslanjao se na hrvanje, ali samo na tome je i ostalo.

“Da, to je bila moja taktika. Ali najgore od svega je što sam iznevjerio svoje trenere. Oni su me molili da hrvam s njim. I zato mi je jako žao. Nismo napravili ono š to smo najviše trenirali. Mislim da sam ih iznevjerio. Mislim da je problem bio u tome što sam imao dosta uspjeha na nogama i nekako sam se zaljubio u taj dio tijekom meča. Dosta ovaj meč podsjeća na onaj protiv Gustafssona. Hrvao sam tek na početku, a onda sam četiri runde ostao na nogama, a treneri su me molili da to ne činim”, kazao je Cormier i zaključio: “Večeras sam za to platio najveću cijenu. Nisam slušao svoje trenere. A inače to obično činim jako dobro”.