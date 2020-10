Nakon što je službeni UFC konačno Habiba Nurmagomedova stavio na prvo mjesto pound for pound boraca u ovoj elitnoj organizaciji, oglasio se i dosad najbolji po toj rang ljestvici, Jon Jones.

Po mnogima najtalentiraniji UFC borac današnjice, koji je najavio da prelazi u tešku kategoriju, već je odmah nakon Habibove borbe na Twitteru napisao kako se Dagestanac ne može mjeriti s njim u kategoriji najboljeg borca svih vremena, a sada je komentirao i novu ljestvicu.

“To je prvoklasno s*anje”, napisao je Jones na Twitteru.

Ova Jonesova objava itekako ima težinu, jer je apsolutni vladar poluteške divizije iskoristio točan izraz koji je proslavio baš Habib kada ga je prije nekoliko godina javno počeo prozivati veliki Irac Conor McGregor.

Jones je uskoro objasnio i zašto smatra kako Habib ne može biti ispred njega, pogotovo ne najveći borac ikad u elitnoj organizaciji slobodne borbe…

“Jednoglasna odluka sudaca protiv Laquinte koji je u posljednji trenutak uskočio kao zamjena, tako je postao prvak. Conor McGregor je bio jedini protivnik za kojeg je čula šira javnost. Katapultirali su čovjeka kako bi on postao najbolji ikad, to je urnebesno”, stoji na Jonesovom Twitteru.

Unanimous decision over last minute replacement Al Iaquinta to become champion🤷🏾‍♂️ Conor McGregor is the only opponent he’s ever had that the general public actually knew. Catapulted my man to becoming the best ever, this is hilarious

— BONY (@JonnyBones) October 27, 2020