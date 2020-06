NASTAVAK VELIKE DRAME S KORONOM U OBITELJI UFC-OVA PRVAKA: ‘Posjećujem ga svaki dan i pitam ga prepoznaje li me’

Khabibov otac hospitaliziran je još u travnju, ali mu se stanje naglo pogoršalo

Prvak lake kategorije UFC-a i trenutno možda i najveća zvijezda organizacije, Khabib Nurmagomedov, progovorio je o svojoj obiteljskoj drami, odnosno o teškom stanju u kojem se nalazi njegov otac Abdulmanap, koji mu je ujedno i trener.

Khabibov otac hospitaliziran je još u travnju, ali mu se stanje naglo pogoršalo pa je prebačen iz Dagestana u Moskvu. Prvo se sumnjalo da ima upalu pluća, ali na koncu se pokazalo da je Abdulmanap imao COVID-19. Zbog korone je zadobio probleme sa srcem i bubrezima, završio je na operaciji i neko je vrijeme bio u induciranoj komi.

‘Ne može komunicirati’

Danas je Khabibov otac budan, ali je prikopčan na razne aparete i ne komunicira.

“Njegovo stanje je i dalje ozbiljno i on je pod intenzivnom njegom. Koronavirus je iza njega, ali je ostavio posljedice na bubrege i srce. Posjećujem ga, on me prepoznaje, ali komunikacije nema jer je priključen na sve te uređaje. Svakog dana me puste i provedem s njim pola sata. Držim ga za ruku, a kad ga pitam: ‘Tata, prepoznaješ li me?’ On mi gestikulira i da mi do znanja”, otkrio je Khabib za Channel One Russia.

Stanje njegova oca i dalje je vrlo ozbiljno, ali Khabib vjeruje da će ga doktori uspjeti izliječiti. “Oni su među najboljim doktorima na svijetu. Ne brinem se i hvala im. Za ovo će trebati vremena jer su posljedice vrlo ozbiljne, a oporavak će biti dug i težak”, kazao je Khabib.

Priprema se za meč

Iako proživljava pravu obiteljski dramu, Khabib se i dalje svakodnevno priprema za novi meč koji bi se prema svemu sudeći trebao održati u rujnu protiv Justina Gaethjea.

“Pripremam se i treniram svakodnevno jer znam da bi moj otac volio da budem u dobroj formi. Njemu se definitivno ne bi sviđalo da zbog njega propustim trening. U to sam siguran. A trening mi pomaže u borbi protiv stresa. Vratit ćemo s najesen i obraniti našu titulu”, kazao je Khabib.