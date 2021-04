Foto: Screenshot: You Tube

‘Stari moj, ne možeš doći tako bahato u dvoranu i izazvati trenera na tučnjavu, pa što je tebi?!’

“Taj ulični bahati stav u boksačkoj dvorani ćete dovesti samo u probleme. Ne možeš nikako doći u dvoranu i izazvati na tučnjavu boksačkog trenera”, govorio je boksački trener muškarcu koji, kako se navodi u opisu videa koji je osvanuo na You Tube kanalu, je jedan običan nasilnik koji tlači ljude…

DAVID PROTIV GOLIJATA: Ušao je u ring s 218 cm visokim i 159.5 kg teškim gorostasom – on je imao samo 180 cm i 97.07 kg

‘Vozio se 1 sat do moje dvorane samo da bi se potukao sa mnom’

“Ovaj momak se vozio 1 sat do moje dvorane samo da bi se potukao sa mnom. Rekao je da je bio u zatvoru i izvan njega, ima problema s bijesom i traži neko mjesto za trening. Ali prvo je želio ući u ring sa mnom. Kazao je da je sudjelovao u mnogo uličnih tučnjava. Također, tukao se i u zatvoru, kako je sam rekao. Nisam imao namjeru sparirati s njim niti se tući, jer sam donedavno bio na štakama i tek sam izašao iz bolnice. Nakon što sam mu pokazao štake, nastavio me zvati pi*kicom i rekao da se izvlačim. On je nasilnik kojega je trebalo poniziti”, stoji u opisu videa.

Naime, bahati muškarac nonšalantno je ušao u ring i popio batine. Trener je pritom pokazao izuzetnu smirenost, nije htio obračun i nakon svakog nokauta ga je pitao je li sve u redu. U trenutku dok ga je u ringu učio pameti, također mu je objašnjavao njegov problem sa stavom i bahatošću. Pokazao je da je baš faca, nije ga strgao od batina, čisto ga je malo naučio pameti. Kako bi se ono kazalo, dobio je malo odgojno…

‘Boks nije izazivanje, boks nije ulica. Stvari koje radiš na ulici su za ulicu’

“Boks nije izazivanje, boks nije ulica. Stvari koje radiš na ulici su za ulicu. Moraš biti ponizan kad dolaziš u boksačku dvoranu. Pristup ti nije dobar, ne možeš tako, nije to OK. Hajmo sad vježbati, neću te udariti. Hajmo raditi”, govorio je trener muškarcu koji više nije bio tako bahat, nego manji od mahova zrna…

“Znam da ćeš me udariti”, rekao mu je na što je dobio odgovor:

“Osim ako to ne budeš sam htio i tražio”.

Muškarac ga je udarao po tijelu poput najvećeg amatera, djeteta, vidi se da se ne zna tući…

‘Pa s kim si se to ti tukao na ulici?!’

“Pa s kim si se to ti tukao na ulici?! Kažeš da si se tukao puno puta, hajmo onda malo raditi. Stari moj, ne možeš doći tako bahato u dvoranu i izazvati trenera na tučnjavu, pa što je tebi?! Hajde sad, diži ruke, diži ih”.

Kad ga je umorio udarcima i lagano ga izudarao, rekao mu je:

“Samo da ti kažem nešto, imao sam operaciju kuka prije 6 tjedana. Ne da nisam u formi nego ono”.