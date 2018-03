NAŠI BOKSAČI OSIGURALI TRI MEDALJE: Pogledajte kako je nova zvijezda hrvatskog boksa razvalila svoje protivnike

Hrvatska boksačka reprezentacija osigurala je minimalno tri medalje na EP-u za boksače do 22 godine

Jedan od najboljih hrvatskih boksača Toni Filipi iz BK Gladijator (do 91 kg) i Leo Cvetković (do 81 kg) u četvrtak su se priključili boksaču iz BK Leonardo Marku Milunu i tako osigurali polufinale na Europskom boksačkom prvenstvu za seniore do 22 godine.

Ovim pobjedama, hrvatska boksačka reprezentacija osigurala je minimalno tri medalje, što je najveći uspjeh Hrvatske do sad na jednom međunarodnom turniru.





Cvetković je prvi stupio u ring rumunjskog Targu Jiuja te je hrvatski poluteškaš odlukom sudaca svladao Turčina Genckana Mahmeta Yagmura. Cvetkovića u borbi za finale čeka Nijemac Athanasios Kazakis. On je, pak, u svom četvrtfinalu svladao Bugarina Blagoya Naydenova.

Što se tiče Tonija Filipija, nove zvijezde hrvatskog boksa, on je u četvrtfinalnom dvoboju protiv Turčina Berata Acara slavio jednoglasnom odlukom sudaca. Za ulazak u finale će boksati s Ukrajincem Serhijem Horskovim.

Mečeve naših reprezentativaca možete pogledati u videu dolje.

Također, u drugom priloženom videu ispod možete vidjeti kako udara Toni Filipi. Mladi 22-godišnji Saljanin prava je hrvatska boksačka senzacija kojem hrvatski boksački bardovi poput proslavljenog Željka Mavrovića predviđaju veliku karijeru.

Serija udaraca u videu dolje viđena je u prvom meču Tonija Filipija na turniru protiv protiv opasnog domaćina Aradoaie Paul Andrea koji je prošle godine bio prvak Europe u kategoriji do 81kg…

“Ovo je duga sezona za nas, jednostavno nije se lako prebaciti sa 5 na 3 runde, Toni pokazuje da je izrazito spreman i jak što moramo iskoristiti kako bi osigurali nastup u finalu”, napisao je poznati mladi trener iz BK Gladijator Tomo Kadić na svojoj službenoj Facebook stranici.