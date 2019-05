STIPE MIOČIĆ SPUSTIO CORMIERU: Naše gore list misli ozbiljno; ‘On je te večeri jednostavno ‘dobio na lutriji’

‘Bolji sam borac od njega i to ću dokazati. Ono je bila njegova večer, ali neće se ponoviti’

Bivši teškaški UFC prvak Stipe Miočić dao je intervju za dopisništvo NBC televizije iz Clevelanda. Povod intervjuu bio je njegov revanš protiv Daniela Cormiera 17. kolovoza u Anaheimu na UFC 241 priredbi. Prošloljetni poraz u Las Vegasu, nakon tri uzastopne obrane pojasa prvaka, što nikad nitko nije napravio u kraljevskoj teškoj kategoriji u UFC-u, želi ispraviti.

Jer, nakon godinu dana čekanja konačno je dobio priliku “vratiti ono što mu pripada”, kako Amerikanac hrvatskih korijena zna reći…

“Uzbuđen sam oko ovog meča. Bio sam strpljiv čekajući ga. Bolji sam borac od njega i to ću dokazati. Ono je bila njegova večer, ali neće se ponoviti. Cormier je te večeri jednostavno ‘dobio na lutriji’. Bio sam već tu borbu bolji od njega. Brži sam, snažniji i bolje kondicije. No, ovo je sport, rukavice su male i sve se može dogoditi. Bolji sam od njega, brži, snažniji, ali ovo je sport i svašta se može dogoditi, kao što se i dogodilo”, objašnjavao je Miočić, koji je postao otac samo dva tjedna nakon te borb. Supruga Marie rodila je njihovu kćerkicu, Meelah Grace.

“Dobro mi je došao odmor. Imam 36 godina, a i dalje postajem sve bolji. Kvalitetno sam se odmorio, uživam u svojoj kćerkici. Dok sam bio prvak konstantno sam imao nekih obaveza i to me sve izmorilo. Ali, sad sam malo sjeo i odmorio. U međuvremenu nisam’ imao metu na leđima’. Kći mi je promijenila život, stalno ju lovim po kući. Roditeljstvo je nešto najbolje što mi se dogodilo u životu. Mogao sam se povući i ‘disati’. Dugo se nisam osjećao ovako dobro, ljudi mi govore kako sad izgledam mlađi. Ja im govorim i osjećam se mlađi. Kćerkica mi je čudesno dijete. Znam da to svaki roditelj govori za svoje dijete, ali kći mi je stvarno posebna. Čvrsta je na mene”, rekao je američki Hrvat.