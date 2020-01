HRVATSKI BOKS IMA NOVU ZVIJEZDU! Napunio je Višnjik i oduševio u ringu: ‘Svi su poludjeli za njim, kao da je novi Papa u pitanju…’

Talentirani hrvatski boksač Toni Filipi i njegov trener u BK Gladijator Tomo Kadić za Net.hr iznijeli su dojmove nakon jučerašnjeg boksačkog spektakla u ‘Svjetskoj boksačkoj ligi’ u Višnjiku

Bila je to posebna noć za njega. Noć koju će pamtiti za čitav život. Službeni voditelj programa najavio ga je u Višnjiku. Oko 2500 ljudi, koliko ih je bilo u Krešinom domu, diglo se na noge. Toni Filipi doživio je trenutak za pamćenje.

Po prvi puta boksao je kao senior pred svojim navijačima. U svom Zadru, gradu u kojem je išao u srednju školu, gdje se družio s prijateljima, gdje je trenirao i odrastao. Valjda pola Dugog otoka sinoć je bilo na boksačkom spektaklu 3. kola WSB lige. Momčad “Hrvatski vitezovi”, doduše, izgubila je 4-1 od “Borbenih pijetlova” (France Fighting Roosters) iz Francuske, ali Filipi je pokazao kvalitetu, talent i – zrelost!

Taktički najzreliji meč u karijeri

Bio je ovo njegov taktički najzreliji meč u karijeri. Na stranu ona sjajna prezentacija u Italiji protiv legende talijanskog i europskog boksa Clementea Russa (35), dvostrukog svjetskog prvaka, prvaka Europe, dvostrukog srebrnog s OI…

Ali ono što je Toni prezentirao u ringu Višnjika protiv iskusnog bugarskog boksača Kristyjana Dimitrova, čovjeka s preko 160 borbi u karijeri, kao da nije riječ o 22-godišnjaku koji je u četvrtak proslavio rođendan.

Jutro poslije, bilo je nekako bolje. Slađe, drugačije nego inače. Ili da bolje kažemo, poslijepodne. Moralo se malo i proslaviti, ali ništa previše, kazat će nam Toni i Tomo Kadić, koji je bio u njegovom kutu i koji ga je vodio u borbi. Čovjek s kojim je zakoračio u WSB ligu na velika vrata…

‘Atmosfera je bila za pamćenje’

“Lijepo je bilo boksati pred svojim navijačima, u praktički svom gradu. Iako sam ja iz Salija. Atmosfera je bila sjajna, za pamćenje, takvo što nikad, valjda, neću zaboraviti. Dok sam živ. Iako, da vam budem iskren, nisam baš čuo navijače previše tijekom borbe. Jedino kad je bio neki prekid ili pauza,. ili tako nešto… Bio sam sav unutra, fokusiran. Odmah sam ga od prve runde kontrolirao, držao na distanci, to je bilo bitno. Bio je dogovor da ne srljamo, da ne ulazimo u bespotrebne rizike. Tako smo i odradili. Sanjao sam ovako nešto. Maštao sam o ovome kad sam bio mali. Svakom boksaču je san boksati pred svojim navijačima. Pred svojom publikom. Svatko, valjda, želi u sportu napuniti dvoranu”, kazao nam je Toni Filipi dan nakon spektakla u Višnjiku.

Toni pokazao talent

Gledali su ga roditelji, djevojka, najstariji brat Šime, isto boksač, čitava boksačka svita. Mavrović, Šivolija, Đipalo, veliki broj poznatih boksačkih trenera iz zadarskih klubova… Svi su se složili da je bio sjajan, da je pružio odličnu partiju, pokazao da zna boksati. U trećoj rundi, nakon pola minute borbe, osjetio je da ga ima.

Krenuo naprijed, zasuo ga serijom udaraca, prvo lijeva, desna u tijelo, pa snažni desni kroše. Publika je skočila na noge, počeli su sijevati direkti, odsjedali su u glavi bugarskog teškaša koji je već bio na konopcima. Nije stao, jurišao je i dalje prema naprijed. Kapitulacija je bila tu, ali spasio ga je klinč. Tu je Toni stao. Nije htio srljati. Ali bilo je fantastično za vidjeti tu njegovu eksplozivnost i točnost udaraca….

“Osjetio sam da ga imam, krenuo na njega, pogodio ga par puta, onda me on uhvatio. No, gurnuo sam ga, krenuo na njega, počeo ga bombardirati kako sam mogao i opet smo završili u klinču. Tu sam stao. Nisam htio više srljati, uvidio sam da je prilika za nokaut prošla”, rekao nam je Toni. Na njega se nadovezao trener Tomo Kadić:

“Imao ga je, ali nismo htjeli ništa forsirati. Propustio je trenutak, ali mogao je još malo pritisak napraviti. Ali nema veze, tu je bila publika, nismo htjeli da ga ponese, da se zanese. Znate, u takvim situacijama često kod boksača zna doći do uzbuđenja koje se onda odrazi i u borbi. Vidjeli smo Joshuu, primjerice, kad je on boksao protiv Klička za naslov prvaka svijeta pred svojim navijača, nakon prve runde je već bio umoran, ruke su mu bile teške. Mišići su mu se ‘zakiselili’, došlo je do problema. Nismo htjeli da se to dogodi, to se na kraju niti nije dogodilo. I to je dobro. Bio je sjajno fizički pripremljen, u dobroj je formi”, objašnjava nam Kadić koji dan i noć s Tonijem provodi u klupskoj dvorani na Vrbanima.

‘Nismo htjeli da se s njim potuče, iako…’

Kadić, nadalje, naglašava:

“Htjeli smo da ga nadboksa, ne da se potuče s njim. Iako smo svi vidjeli kako se Toni može i potući kad hoće, kako izgleda kad krene naprijed. Svi su oduševljeni, nahvalili su ga. Ne znam da li ste čuli na kraju meča ovacije s tribina. U trenutku kad ih je pozdravio, svi su živi bili na nogama. Pljeskali, bile su to” standing ovation”. Ni sam ne znam koliko smo se dugo morali zadržati nakon borbe da se pozdravimo sa svima u dvorani. S navijačima, svi su mu željeli pružiti ruku, poludjeli su za njim. Evo iskreno, kao da je novi Papa bio u pitanju. Nismo mogli otići u svlačionicu od navijača. Kao da je predsjednik države, ali neke manje haha”, u šali i sa smiješkom će Tomo Kadić koji dodaje kako misli da je jučerašnji posjet Višnjiku, oko 2500 ljudi, rekord u Svjetskoj boksačkoj ligi ove sezone…

“Ono što želim naglasiti je to da Toni nije podlegao dojmu. Pokazao je zrelost, iako je bio uzbuđen uoči borbe. Kao trener sam po njemu vidio da je uzbuđen, malo nervozan. Iako on to ne pokazuje, takav je tip. Ali po, primjerice, odgovoru, kad razgovaramo i tako. Ništa strašno. Bilo mu je sve zanimljivo. On je mlad dečko, dvorana puna navijača, valjda čitav Dugi otok je došao u Zadar. Njegovi Saljani… Nije to mala stvar. Zna te to uzeti. Ali ne i njega. On je zaista poseban boksač. Tehnički inferioran pred bilo kim. Znate li da Toni od Dimitrova nije dobio niti jedan pravi udarac? Niti jedan pravi, to su mi statističari sa strane rekli nakon borbe. Jedan pravi, ali nedovoljno kvalitetan za išta više. Nije ga ugrozio. U četvrtoj rundi od njega sam tražio da radi lijevom, da diktira ritam. Da čekamo situaciju u možda petoj. Za dva tjedna imamo EP, pa sam odlučio malo ga uštedjeti za taj turnir. Bili smo oprezni zbog, ne daj Bože, ozljede. Odradili smo jako dobre kondicijske pripreme, dobro smo i tempirali formu. Zadovoljan sam time. Kako Toni boksački sad izgleda, mislim da je trenutno, uz dužno poštovanje svima, u TOP 3 boksača u Hrvatskoj”, zaključio je Tomo Kadić.