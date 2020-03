NAPRAVIO JE KORAK DALJE I ODUŠEVIO ČITAVU HRVATSKU: On je junak ovog teškog doba; ‘Moram pomoći ljudima’

‘Ideju mi je dala moja sestra Elena. Vidjevši da kukam da mi je bez treninga i mečeva dosadno, pronašla je broj Crvenog križa’

Sjajni hrvatski boksač iz zagrebačkog BK Leonardo, 29-godišnji Alen Savage Babić, u svom rodnom Rovinju stavio se na raspolaganje lokalnom Crvenom križu i prvi je hrvatski sportaš međunarodnog ranga koji je to učinio.

‘Vidjela je da bih ja išao u rat, a rata nema’

Tako je ovaj teškaš napravio korak dalje u odnosu na ostale sportaše, koji su se također istaknuli svojim požrtvovnim potezima.

“Ideju mi je dala moja sestra Elena. Vidjevši da kukam da mi je bez treninga i mečeva dosadno, pronašla je broj Crvenog križa. Vidjela je da bih ja išao u rat, a rata nema. Sportaš sam u najboljim godinama i odličnoj tjelesnoj formi pa mogu ponajprije pomoći oko utovarivanja i istovarivanja, a razni materijali stalno dolaze. No, ako je potrebno, raznosit ću hranu starijim ljudima u karanteni. Moja želja je da dam ideju drugim sportašima, da se pokrenu, da vide kako i na ovaj način mogu pomoći”, kazao je Alen Babić u razgovoru za Večernji list i dodao:

‘Želimo kao obitelj biti korisni zajednici’

“Moja mama Kaja i sestra Elena počele su šivati maskice koje ne prodaju, nego poklanjaju onima koji ih nemaju gdje kupiti. Želimo kao obitelj biti korisni zajednici. Svatko tko kod kuće ima šivaću mašinu to može, dovoljno je imati pamučnu tkaninu i ponešto elastične trakice. Ja osobno osjećam odgovornost da moram pomoći ljudima. Mlad sam i zdrav i nema smisla da beskoristan sjedim doma”.

Babić se nedavno vratio iz Crne Gore gdje je trebao imati svoj četvrti profesionalni meč.

‘Tu smo gdje jesmo, ne postoji druga situacija’

“Moj meč zakazan za 27. ožujka, kao i sve drugo, otkazan je. Prije toga sam trebao imati 28. veljače, no kako se on trebao održati u Milanu, i on je otkazan. Gledano unaprijed, trebao sam sparirati Dillianu Whyteu za njegov meč s Povjetkinom koji se trebao održati 2. svibnja u Londonu kada sam se i ja trebao boriti, navodno s Tomom Littleom“, ističe Alen Babić za VL.

Dakle, i njegova je karijera u zastoju, kao i svim ostalim sportašima…

“Tu smo gdje jesmo, ne postoji druga situacija u koju bismo se mogli prebaciti. Imamo to što imamo i to moramo živjeti”.